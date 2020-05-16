Эстонские и норвежские ученые обнаружили, что некоторые уже существующие лекарства могут помочь в лечении коронавируса

”Используем принцип перераспределения лекарственных препаратов, то есть хотим использовать для лечения коронавируса соединения, созданные для облегчения какой-либо другой болезни”, — пояснил вирусолог Денис Кайнов.
К такого рода соединениям относятся, например, нелфинавир, использующийся в ВИЧ-терапии. Также антикоронасирусное действие был выявлено у комбинаций таких препаратов, как салиномицин (антибиотик), амодиахин (лекарство от малярии), обатоклакс (лекарство от рака), эметин (лекарство от трихомоноза) и гомохаррингтонин (лекарство от рака).
По словам Кайнова, разработка новых решений требует много денег и времени, но в случае обнаруженных его рабочей группой объединений этот процесс уже пройден.
Ученые пишут, что теперь нужно провести клинические исследования и протестировать препараты на пациентах.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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