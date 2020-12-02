Эстония и Молдова обновили соглашение о пенсиях

”Продление договора о социальном обеспечении дает жителям Эстонии, которые работали в Молдове, право продолжать получать пенсию в Эстонии за годы работы за границей. То же самое относится к молдаванам, которые заработали свои пенсионные права во время работы в Эстонии и получают пенсию дома. Это разумное и справедливое решение, аналогичные договоренности действуют и внутри Европейского Союза”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Благодаря подписанному соглашению между двумя странами будет обновлено соглашение, которое будет отражать реформу трудоспособности в Эстонии и учитывать требования, которые исходят из общего регламента защиты личных данных, передаваемых в третьи страны. В соглашении также отражены изменения, внесенные в пенсионную систему Молдовы — больше не будет назначаться пенсия по инвалидности, теперь будут назначать пенсию по нетрудоспособности. После подписания договор должен быть ратифицирован Рийгикогу.

В 2019 году согласно договору пенсию от Эстонии получали семь человек, проживающих в Молдове. Всем им назначена пенсия по старости. Из этих семи человек, шестеро получали пенсию по старости, а один вышел на пенсию по старости досрочно. По данным департамента социального страхования, Молдова ежегодно выплачивает пенсии примерно 10 пенсионерам, проживающим в Эстонии.