Эстония готовится ко второй волне COVID-19: врачи и ученые ищут доноров плазмы(3)
В свете подготовки ко второй волне эпидемии коронавируса, эстонские врачи и ученые призывают переболевших COVID-19 жителей страны стать донорами плазмы.
В свете подготовки ко второй волне эпидемии коронавируса, эстонские врачи и ученые призывают переболевших COVID-19 жителей страны стать донорами плазмы.
В качестве донора подходит здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет, у которого с момента исчезновения симптомов COVID-19 прошло как минимум 14 дней и который не принимает никакие лекарства (в качестве исключения допускается прием противозачаточных таблеток).
Врачи отмечают, что при помощи полученной сейчас от доноров плазмы в случае второй волны можно будет сразу приступить к лечению больных. ”Мы искренне надеемся, что переболевшие коронавирусом люди захотят стать донорами, поскольку, если будем надеяться только на доноров второй волны, то сможем начать оказание пациентам помощи лишь спустя полтора месяца после начала волны. В связи с этим хорошо бы найти достаточное количество доноров уже сейчас”, — пояснил руководитель анестезиологического отделения Клиникума Тартуского университета Юрий Карягин.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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