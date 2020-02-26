26.02.2020, 16:50

Эстонцы развивают искусственный интеллект для предотвращения рака и сердечных заболеваний


EST
Эстонцы развивают искусственный интеллект для предотвращения рака и сердечных заболеваний
Фото: Guardtime

По инициативе предприятия кибербезопасности Guardtime вчера было подписано соглашение о сотрудничестве в развитии надежного искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, который, среди прочего, поможет в предотвращении рака груди и заболеваний сердца.

Договор о сотрудничестве подписали Министерство социальных дел, венгерское Министерство инноваций и технологий, Таллиннский технический университет, Университет Земмельвайса, венгерское предприятие E-Group и компания Guardtime.

В сотрудничестве двух стран в Эстонии между различными учреждениями рождается уникальная в мире среда развития, которая позволяет тестировать надежность алгоритмов искусственного интеллекта до их применения в медицине. Безопасность и прозрачность строится, прежде всего, на том, что все входящие данные являются проверенными и не предвзятыми, результаты проверяются для обеспечивания приватности пациентов, а обработка данных происходит от начала до конца только для оговоренных целей.

Первыми протестируют алгоритмы, разработанные в Университете Земмельвайса, среди которых один, например, поддерживает распознавание ранних изменений в ходе радиологического скрининга на рак груди, а второй — при выявлении патологий при скрининге толстой кишки. Также будут развивать совместный алгоритм для предотвращения заболеваний сердца, который учитывает влияние социальных факторов и поддерживает внедрение разработанных Эстонским генным фондом генных тестов в ежедневную практику.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что в то время, когда доля искусственного интеллекта растет как в медицине, так и в обществе в целом, необходимо лучше понимать влияние ИИ. ”Искусственный интеллект создает возможности выявлять тяжелые заболевания на ранней стадии и поддерживает врачей при вынесении непростых решений о лечении, но одна из ключевых проблем искусственного интеллекта — это прозрачность принятия этих решений. Прозрачная среда развития позволяет Эстонии быть ориентиром в том, как надежно обучать решения ИИ, — сказал Кийк. — Мне отрадно, что Эстония как э-государство вновь стоит в первых рядах, поскольку надежность искусственного интеллекта сверхважна как для врачей, так и для всего общества”.

По словам венгерского министра инноваций и технологий Ласло Пальковича, у Венгрии богатый опыт в данных и их анализе, на котором строится принятие решений в сфере здравоохранения. ”В последние годы в нашей стране в целом весьма заметно вкладывают в еще более эффективное использование возможностей искусственного интеллекта, — сказал министр. — Я убежден, что в сотрудничестве стран, научных учреждений и предприятий Эстония и Венгрия смогут создать решения, которые как будут полезны для наших жителей, так и будут демонстрировать надежность использования технологий для всего остального мира”.

По словам руководителя Guardtime Eesti Айна Аавиксоо, недавно Европейская комиссия заявила о своих ожиданиях по части требований об использовании искусственного интеллекта в критически важных сферах, поэтому тема весьма актуальна. ”Решение в вопросе кибербезопасности Guardtime позволяет создать безопасную и прозрачную тестовую среду, в которой любой может тестировать свои ИИ-приложения”, — сказал Аавиксоо и добавил, что эстонско-венгерская разработка платформы развития надежного искусственного интеллекта уже вызвала большой интерес как от Всемирной организации здравоохранения, так и от Европейской комиссии, а также многих других государств и крупных глобальных предприятий.

Декан факультета инфотехнологий Таллиннского технического университета профессор Герт Ерван отметил, что университет как вкладывает в развитие новых технологий, так и исследует то, как уживаются вместе люди и машины. ”Нас — ученых — интересует, как развивать глубину искусственного интеллекта так, чтобы люди принимали бы его и получали бы от этого пользу как в сфере здравоохранения, так и в других областях. Использование искусственного интеллекта в медицине не является чем-то новым, но вопросом остается фактор надежности, что и увязывается с применяемостью новых знаний”.

Как отмечает ректор Университета Земмельвайса Бела Меркели, это учебное заведение, отмечающее свое 250-летие, получило международное признание как центр медицинского образования, научных исследований и инноваций. ”У университета ведущая роль в Венгрии в развитии сферы э-здоровья и искусственного интеллекта. Я убежден, что эстонско-венгерское сотрудничество даст импульс дальнейшим общеевропейским начинаниям”, — сказал ректор Меркели.

Помимо Таллиннского технического университета и Guardtime, в рамках этого начинания началось обсуждение проектов сотрудничества с Клиникой Тартуского университета, Институтом развития здоровья, Северо-Эстонской региональной больницей и Ида-Таллиннской центральной больницей, чтобы применять искусственный интеллект для решения разных вопросов здравоохранения. ”Цель заключается в том, чтобы предложить в Эстонии развитие надежного искусственного интеллекта и возможности его применения всем, кто этого пожелает”, — добавил Аавиксоо.

Компания Guardtime, основанная в Эстонии, является крупнейшим в мире разработчиком решений кибербезопасности на основе блокчейн-технологии KSI, которая позволяет сразу же распознать сделанные изменения в различных цифровых данных и смарт-устройствах, что обеспечивает надежные и прозрачные решения для всех сфер э-среды.

Технология Guardtime интегрирована во многие используемые в Эстонии э-услуги, как, например, Riigi Teataja, крепостная книга, бизнес-регистр и т.д. Также предприятие сотрудничает с правительствами разных стран и именитыми международными организациями — такими как крупнейший представитель оборонной промышленности Lockheed Martin, технологический концерн Ericsson, многие глобальные предприятия медикаментов и т.д.

Читайте также: