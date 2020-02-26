Эстонцы развивают искусственный интеллект для предотвращения рака и сердечных заболеваний

Первыми протестируют алгоритмы, разработанные в Университете Земмельвайса, среди которых один, например, поддерживает распознавание ранних изменений в ходе радиологического скрининга на рак груди, а второй — при выявлении патологий при скрининге толстой кишки. Также будут развивать совместный алгоритм для предотвращения заболеваний сердца, который учитывает влияние социальных факторов и поддерживает внедрение разработанных Эстонским генным фондом генных тестов в ежедневную практику.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что в то время, когда доля искусственного интеллекта растет как в медицине, так и в обществе в целом, необходимо лучше понимать влияние ИИ. ”Искусственный интеллект создает возможности выявлять тяжелые заболевания на ранней стадии и поддерживает врачей при вынесении непростых решений о лечении, но одна из ключевых проблем искусственного интеллекта — это прозрачность принятия этих решений. Прозрачная среда развития позволяет Эстонии быть ориентиром в том, как надежно обучать решения ИИ, — сказал Кийк. — Мне отрадно, что Эстония как э-государство вновь стоит в первых рядах, поскольку надежность искусственного интеллекта сверхважна как для врачей, так и для всего общества”.

По словам венгерского министра инноваций и технологий Ласло Пальковича, у Венгрии богатый опыт в данных и их анализе, на котором строится принятие решений в сфере здравоохранения. ”В последние годы в нашей стране в целом весьма заметно вкладывают в еще более эффективное использование возможностей искусственного интеллекта, — сказал министр. — Я убежден, что в сотрудничестве стран, научных учреждений и предприятий Эстония и Венгрия смогут создать решения, которые как будут полезны для наших жителей, так и будут демонстрировать надежность использования технологий для всего остального мира”.

По словам руководителя Guardtime Eesti Айна Аавиксоо, недавно Европейская комиссия заявила о своих ожиданиях по части требований об использовании искусственного интеллекта в критически важных сферах, поэтому тема весьма актуальна. ”Решение в вопросе кибербезопасности Guardtime позволяет создать безопасную и прозрачную тестовую среду, в которой любой может тестировать свои ИИ-приложения”, — сказал Аавиксоо и добавил, что эстонско-венгерская разработка платформы развития надежного искусственного интеллекта уже вызвала большой интерес как от Всемирной организации здравоохранения, так и от Европейской комиссии, а также многих других государств и крупных глобальных предприятий.