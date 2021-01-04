Эпидемиолог заявила об опасности нового штамма коронавируса для детей

По ее данным, коэффициент распространения нового генетического варианта коронавируса (Rt) примерно в 1,74 раза выше, чем в случае с прежним SARS-CoV-2. Этот параметр показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до изоляции.

Кроме того, ”британский” штамм коронавируса, в отличие от прежнего, оказался более заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет, сообщила Гурдасани. В связи с этим мутировавший вирус с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе, предупредила она. По словам эпидемиолога, из-за повышенной заразности среди детей и подростков новый штамм коронавируса также может быстрее перейти к взрослым, что приведет к ускоренному распространению заболевания и росту смертей.

”Все факты говорят об одном — нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Великобритании. Допустить распространение этого штамма — это не вариант. Нам нужно закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу [вируса]”, — заявила Гурдасани.

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса в середине декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что этот генетический вариант SARS-CoV-2 может быть на 70% заразнее. Данных о том, связан ли он с более высокой смертностью, пока нет.

Помимо Великобритании новый генетический вариант коронавируса выявили в ряде других стран, в том числе в США, Канаде, Нигерии, ЮАР, Турции и Китае. В России его не обнаружили, сообщили в Роспотребнадзоре.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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