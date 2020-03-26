Эксперты: не забывайте про дезинфекцию кнопок и выключателей!

Компания JUNG, специализирующаяся на производстве выключателей, заказала исследование, продемонстрировавшее, насколько важна регулярная очистка кнопок и выключателей в общественных помещениях. В противном случае, всего за сутки они становятся настоящими рассадниками бактерий. ”Антибактериальная защита, которую производители добавляют на выключатели и кнопки, разумеется, ограничивает размножение бактерий и создает для них неблагоприятную среду, но регулярная очистка активно используемых поверхностей все равно необходима для поддержания гигиены”, — сказал региональный руководитель JUNG Eesti Марк Мельц.

По заказу JUNG лаборатория Института гигиены и общественного здравоохранения при Университете Бонна провела исследование, которое показало, что число помещенных на обычный выключатель стрептококковых бактерий (staphylococcus aureus) спустя 8 часов осталось практически неизменным, а спустя 24 часа число бактерий сократилось примерно на пятую часть. Тот же тест с бактериями кишечной палочки (escherichia coli) показал, что количество бактерий, помещенных на выключатель, оставалось неизменным в течение 8 часов, после чего начало увеличиваться.

Испытаниям подвергся также выключатель JUNG AS 500 с антибактериальным покрытием, помещенные на который стрептококковые бактерии за 8 часов сократились на пятую часть, а спустя 24 часа бактерий на выключателе не осталось. В тесте с бактериями кишечной палочки через 8 часов бактерий также стало меньше на пятую часть, а спустя 24 часа число бактерий было очень близко к минимуму.

Подобные тесты не проводили с коронавирусом, и поэтому выживаемость этого возбудителя болезни на обычных и антибактериальных поверхностях неизвестна.