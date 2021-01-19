Эксперт назвал фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250%

Недостаток сна может стать фактором, повышающим риск заражения коронавирусной инфекций COVID-19 на 250%. Такое мнение приводит РБК со ссылкой на руководителя Центра медицины сна МГУ Александра Калинкина.
По словам Калинкина, сон является основой здоровья и долголетия наряду с питанием и физической активностью. Для здорового сна специалист рекомендовал в одно и то же время просыпаться и ложиться спать, а также отказаться от будильника.
”Основные правила здорового сна: фиксированное время пробуждения и засыпания и в рабочие и в выходные дни. Мы имеем дело с нормой сна, которая составляет для большинства людей от 7 до 9 часов, и в этом случае он выполняет все основные свои функции”, — сказал Калинкин.
Среди таких них — поддержание иммунитета на должном уровне. Эксперт отметил, что при сокращении сна иммунитет человека резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250%.
Для лучшего пробуждения Калинкин посоветовал использовать световые гаджеты. По словам эксперта, они способствуют регуляции циркадных ритмов.
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