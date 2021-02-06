Эксперт: Эффективность вакцины Astra Zeneca не подвергается сомнению

Директор Центра Вакцинации Финляндии Мика Рямет говорит, что несмотря на то, что прививка не гарантирует полную защиту от COVID-19, она может уберечь человека от наиболее тяжелой формы коронавирусной инфекции, пишет Yle.
Эффективность вакцины Astra Zeneca не подвергается сомнению, заявляет директор Центра вакцинации Мика Рямет.
Вакцина Astra Zeneca, как было заявлено ранее, эффективна на 60 процентов, в то время как вакцины Pfizer&Biontech и Moderna эффективны более чем на 90 процентов.
Несмотря на то, что прививка не гарантирует полную защиту от COVID-19, она может уберечь человека от наиболее тяжелой формы коронавирусной инфекции, говорит Рямет.
- Человек, который после прививки получит симптомы инфицирования, скорее всего, без прививки болел бы в более тяжелой форме. Он получит от прививки больше всего пользы, избежав смерти. Также стоит помнить, что в любом случае эффективность этих вакцин выше, чем, например, у сезонных вакцин от гриппа. Эффективность Astra Zeneca среди людей рабочего возраста не подвергается сомнениям. Это неоспоримо. Она также хорошо действует на тяжелые формы заболевания.
Первая партия вакцин Astra Zeneca прибудет в Финляндию на следующей неделе. По оценкам властей, до конца апреля 2 миллиона человек получат как минимум первую дозу вакцины.
Ранее финские власти решили, что вакциной Astra Zeneka не будут прививать граждан старше 70 лет.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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