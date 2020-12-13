Доктор наук: вакцина от коронавируса дойдет до обычных жителей Эстонии не раньше середины 2021 года

"Вирус мутирует, это значит, что вакцину придется обновлять, — утверждает Первякова. — Как и в случае вакцины от гриппа, каждый год придется делать новую обновленную версию. Конечно, главное — это сделать базовый вариант, доказать, что он работает, что хорошо помогает, и тем самым дальше будет проще, потому что уже есть база, вы ее в дальнейшем только модифицируете, как с вирусом гриппа. Если будет большой отказ от вакцинации, тем выше шансы, что вирус будет мутировать и люди продолжат заражаться, те, кто не вакцинирован, значит, будет новая версия вируса, а значит, нужна будет новая вакцина, и тем, кто хочет вакцинироваться, придется каждый год этим заниматься. Будем надеяться, что у нас много думающих людей".

- Где гарантия, что та вакцина, которая появится сейчас на рынке в январе, успеет к нынешнему штамму вируса. А не успеет ли он мутировать?

- За месяц настолько не мутирует. К тому же посмотрите на меры, которые принимаются в мире, ограничения, карантины, они всем поперек горла и мне в том числе, но по-другому никак. Это нужно перетерпеть. Американский центр по контролю заболеваний будет давать рекомендации, которым следует весь мир. Но уже сейчас понятно, что первыми вакцины получат врачи, потом те, кто работает в домах престарелых, дальше люди, которые находятся в группе риска, и только потом уже обычные граждане. Нам, простым гражданам, не стоит ожидать вакцины раньше середины года или даже второй половины 2021 года.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!