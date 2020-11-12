Департамент здоровья: случаев гриппа пока в Эстонии не было

В начавшемся этой осенью сезоне гриппа в Эстонии пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания этим вирусом, однако число обратившихся к врачу с ОРВИ продолжает расти. Чаще всего встречаются риновирусы, пишет rus.err.
В первую неделю ноября с ОРВИ к врачу обратились 2892 жителя Эстонии, почти тысяча из них были дети, сообщил Департамент здоровья.
В Таллинне количество обращений к врачу за неделю значительно возросло. Также возросло заболевших ОРВИ в Тартумаа и Ида-Вирумаа.
По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, интенсивность заболеваемости гриппом в ЕС на прошлой неделе была низкой.
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