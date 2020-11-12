Департамент здоровья: случаев гриппа пока в Эстонии не было

В первую неделю ноября с ОРВИ к врачу обратились 2892 жителя Эстонии, почти тысяча из них были дети, сообщил Департамент здоровья.

В Таллинне количество обращений к врачу за неделю значительно возросло. Также возросло заболевших ОРВИ в Тартумаа и Ида-Вирумаа.

По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, интенсивность заболеваемости гриппом в ЕС на прошлой неделе была низкой.