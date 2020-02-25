Департамент просит приехавших из Китая и Северной Италии эстонцев в течение двух недель не выходить из дома

Также департамент советует людям, которые прибыли из регионов с высоким риском, в течение 14 дней (именно столько длится инкубационный период вируса COVID-19) по возможности работать или учиться из дома.

”Надеемся на понимание со стороны работодателей, поскольку исключение контактов с другими до конца инкубационного периода — это самый лучший способ избежать заражения окружающих”, — сказала специалист департамента Мари-Анне Хярма.

Она отметила, что взятые во время инкубационного периода анализы не информативны и, скорее всего, в любом случае покажут негативный результат.

Департамент советует людям, которые недавно вернулись из регионов выского риска, оставаться дома и пополнять свои продовольственные запасы с помощью родственников, друзей или услуги доставки.

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