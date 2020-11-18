"Чувство полного истощения и боль". 29-летняя женщина заболела COVID-19 и до сих пор не может восстановиться
Пока мало изучено, какие осложнения может вызывать COVID-19. DW пообщалась с пациенткой, которая поделилась личным опытом.
Пока мало изучено, какие осложнения может вызывать COVID-19. DW пообщалась с пациенткой, которая поделилась личным опытом.
Валери Гизен (Valerie Giesen) с трудом переводит дух, садясь на скамейку. Только что она прошла около 800 метров. Не пробежала, а именно прошла. Однако эта прогулка стала для нее самым выматывающим физическим упражнением за день. Сердце 29-летней Валери бешено колотится, у нее одышка.
Восемь месяцев назад эти 800 метров были для нее пустяком. Дважды в неделю Валери ходила на танцы и время от времени — в бассейн или на секцию скалолазания. Состояние, в котором девушка находится сейчас, многие врачи описывают словами "перенесла болезнь, но не выздоровела". Около полугода назад Валери переболела COVID-19, однако восстановить прежнюю физическую форму ей не удалось до сегодняшнего дня.
Изматывающая болезнь
Гизен заболела в конце марта. "Мое сердце начало учащенно биться, я чувствовала сильное давление в груди. Никогда раньше я не ощущала себя такой нездоровой", — вспоминает она. На протяжении двух недель девушка практически не вставала с постели. Ее сопровождали чувство полного истощения и боль в легких. Даже поход в туалет был для нее тогда настоящим испытанием. "После этого мне нужно было долго восстанавливать силы", — рассказывает Валери.
В то время молодая немка работала антропологом в Копенгагене. Весной тест на коронавирус она не сдавала, поскольку возможности лабораторий в королевстве были ограничены. "В Дании тогда шла первая волна пандемии, и мне было просто страшно обратиться в больницу", — вспоминает Гизен. В июне она наконец-то сделала тест. Он подтвердил, что у Валери есть антитела к вирусу SARS-CoV-2.
После того, как ее организм сумел побороть инфекцию, Валери снова почувствовала себя абсолютно здоровой. Во время летнего отпуска она даже проехала на велосипеде 400 км из Копенгагена в родной Берлин, ей и в голову не приходило, что перенесенная болезнь может еще дать знать о себе.
Однако именно это произошло в конце августа. Валери как раз собиралась отправиться в полевую экспедицию, когда почувствовала прежние симптомы. Ей было трудно дышать, она чувствовала полное истощение и давление в груди.
Проблемы с дыханием и концентрацией
"Я едва могла поднять голову. Эту тяжесть я ощущала постоянно", — вспоминает Валери. Ее соседки всячески помогали ей в это нелегкое время: готовили для нее и ходили за продуктами. Тем не менее Валери было очень сложно смириться с ситуацией, в которой она полностью зависела от других людей.
Вот уже восемь недель девушка борется с описанными выше симптомами. За это время она вернулась из Копенгагена в Берлин и снова живет у своих родителей. "В Дании я не знала, как поступить дальше", — говорит она. Лечащий врач Гизен в Копенгагене не смог ей помочь, однако сейчас она чувствует себя немного лучше. "Я уже могу прямо сидеть и произносить больше, чем два-три предложения подряд", — добавляет она.
Предварительный диагноз: "постковидное истощение"
В Берлине Валери Гизен сдала несколько анализов в одной из больниц. Обследование ее сердца не выявило никаких патологий, точно так же, как и тест на работу легких. На данный момент поставленный ей диагноз звучит так: "синдром постковидного истощения". Согласно предварительным медицинским данным, он означает состояние непреходящей усталости, а также ощущение наличия заражения и нарушение концентрации внимания.
Первые небольшие исследования, проведенные в Италии и Ирландии, показывают, что большая часть пациентов, перенесших COVID-19, на протяжении нескольких недель после формального выздоровления продолжали страдать от чувства истощения и одышки. Однако четкого представления о возможных долгосрочных последствиях заражения коронавирусом у ученых сегодня нет, и судить о них пока преждевременно.
Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что симптомы заражения коронавирусом могут проявляться на протяжении месяцев или вернуться уже после выздоровления пациента — даже в случаях, когда он перенес болезнь сравнительно легко. Это относится и к молодым людям, не входящим в группу риска, как Валери Гизен.
Сейчас девушка носит компрессионные чулки и несколько раз в день ложится поспать. По словам Валери, запас ее дневной энергии можно сравнить с наполненной ванной. Любое, даже самое незначительное усилие приводит к тому, что вода уходит в слив. Паузы для отдыха — это затычка, которая не дает ванне опустеть. Однако в один прекрасный момент вода просто заканчивается, запас энергии Валери иссякает.
Советы из группы взаимопомощи для переболевших COVID-19
В одной из мисок на кухне у Валери хранятся витамины и чай с куркумой. На полке рядом лежат фрукты и овощи. Девушка внимательно относится к своему питанию и стремится есть как можно больше продуктов, обладающих противовоспалительными свойствами.
Таким образом она старается самостоятельно улучшить свое самочувствие — в первую очередь потому, что медицине пока так мало известно о ее нынешнем состоянии. Полезные советы в этой области Валери черпает в американской онлайн-группе взаимопомощи, организованной активистками движения Body Politic.
В мессенджере Slack несколько тысяч членов этой группы делятся своим опытом борьбы с долгосрочными последствиями заболевания COVID-19. В этот чат Валери Гизен заглядывает каждый день. "Для меня это утешительный вечерний ритуал, благодаря которому я чувствую себя не такой одинокой", — говорит она.
Сама Валери уже не раз пыталась подбодрить других членов группы. Ведь с каждым новым днем она чувствует себя немного лучше. Молодая немка надеется, что ее история поможет и другим людям осознать, к чему может привести заражение коронавирусом.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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