"Чувство полного истощения и боль". 29-летняя женщина заболела COVID-19 и до сих пор не может восстановиться

Валери Гизен (Valerie Giesen) с трудом переводит дух, садясь на скамейку. Только что она прошла около 800 метров. Не пробежала, а именно прошла. Однако эта прогулка стала для нее самым выматывающим физическим упражнением за день. Сердце 29-летней Валери бешено колотится, у нее одышка.

Восемь месяцев назад эти 800 метров были для нее пустяком. Дважды в неделю Валери ходила на танцы и время от времени — в бассейн или на секцию скалолазания. Состояние, в котором девушка находится сейчас, многие врачи описывают словами "перенесла болезнь, но не выздоровела". Около полугода назад Валери переболела COVID-19, однако восстановить прежнюю физическую форму ей не удалось до сегодняшнего дня.

Изматывающая болезнь

Гизен заболела в конце марта. "Мое сердце начало учащенно биться, я чувствовала сильное давление в груди. Никогда раньше я не ощущала себя такой нездоровой", — вспоминает она. На протяжении двух недель девушка практически не вставала с постели. Ее сопровождали чувство полного истощения и боль в легких. Даже поход в туалет был для нее тогда настоящим испытанием. "После этого мне нужно было долго восстанавливать силы", — рассказывает Валери.

В то время молодая немка работала антропологом в Копенгагене. Весной тест на коронавирус она не сдавала, поскольку возможности лабораторий в королевстве были ограничены. "В Дании тогда шла первая волна пандемии, и мне было просто страшно обратиться в больницу", — вспоминает Гизен. В июне она наконец-то сделала тест. Он подтвердил, что у Валери есть антитела к вирусу SARS-CoV-2.

После того, как ее организм сумел побороть инфекцию, Валери снова почувствовала себя абсолютно здоровой. Во время летнего отпуска она даже проехала на велосипеде 400 км из Копенгагена в родной Берлин, ей и в голову не приходило, что перенесенная болезнь может еще дать знать о себе.

Однако именно это произошло в конце августа. Валери как раз собиралась отправиться в полевую экспедицию, когда почувствовала прежние симптомы. Ей было трудно дышать, она чувствовала полное истощение и давление в груди.