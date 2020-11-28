Что не так с оксфордской вакциной? AstraZeneca сделала ошибку и открытие

Оказалась под вопросом скорая регистрация одной из самых многообещающих вакцин от коронавируса, разработанной британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Ей, по всей видимости, потребуется дополнительное клиническое исследование. Это может существенно замедлить предстоящую массовую вакцинацию в Великобритании и Евросоюзе, а также укрепить конкурентные преимущества российской вакцины "Спутник V" на рынках стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Оксфордская вакцина: разные результаты у двух групп добровольцев



С так называемой "оксфордской вакциной" AZD1222 произошло то, что уже не раз случалось в истории мировой науки: важное открытие было сделано в результате случайности и даже ошибки. Однако, если речь идет о медицинских препаратах, то любая лабораторная ошибка сразу же привлекает повышенное внимание. Особенно в условиях нарастающей пандемии, когда человечество, с одной стороны, ждет возможности поскорее надежно привиться от вируса, а с другой — настороженно следит за ускоренным созданием вакцин разными производителями и их конкуренцией между собой.

Коротко суть произошедшего. В понедельник, 23 ноября, AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали результаты клинических исследований, согласно которым эффективность их вакцины составляет в среднем 70%, а в ряде случаев 90%. "У нас есть вакцина для всего мира", — заявил глава Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард.

Ведь особенности именно этой разработки состоят в том, что она будет очень мало стоить (предположительно 5 долларов за две дозы) и ее можно хранить и перевозить в обычных холодильниках. Это кардинально отличает ее от немецко-американской вакцины компаний BioNTech и Pfizer, которой требуется температура минус 70 градусов Цельсия, что, естественно, значительно усложняет логистику, особенно за пределами индустриально развитых стран.

Однако возникли вопросы. Почему AstraZeneca одной группе добровольцев, состоящей из 2700 человек, вколола сначала полдозы, а через месяц уже полную дозу, тогда как куда более крупная группа примерно в 8900 человек получила две полные дозы. И почему в первом случае эффективность оказалась на очень хорошем уровне в 90%, во втором достигла не очень убедительных 62% (в среднем как раз и получился показатель 70%).