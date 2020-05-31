Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тысяч человек

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 воскресенья насчитывалось 6 063 588 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 133 553 против 116 116 сутками ране, излечились более 2,56 миллиона человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 160 299 человек, количество смертельных случаев превысило 371 тысячу, излечились более 2,74 миллиона.

Более 100 тысяч инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США — 1 770 384 (103 781 скончавшийся), Бразилии — 498 440 (28 834), Великобритании — 274 219 (38 458), Испании — 239 228 (27 125), Италии — 232 664 (33 340), Франции — 188 752 (28 774), Германии — 183 189 (8 530), Индии — 181 827 (5 185), Турции — 163 103 (4 515), Перу — 155 671 (4 371), Иране — 148 950 (7 734).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 47,6 против 47,1 в субботу. В США он достиг 319 человек, Испании — 580, Великобритании — 566, Италии — 551, Бразилии — 136, Франции — 441, Германии — 103, Турции — 54, Иране — 92, Индии — 4, Перу — 133.

В России, сообщает портал, на 8:00 по московскому времени воскресенья от коронавируса скончался 31 человек на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 10:35 субботы было выявлено 396 575 заболевших, 4 555 летальных исхода и 167 469 излечившихся.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

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