Число жертв коронавируса COVID-19 в мире превысило 1 млн человек

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число инфицированных в мире составило 33 млн 303 тыс. 209, излечились 24,6 млн.

В число стран с 4 млн и более официально зарегистрированными случаями COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

В США выявлено 7 млн 321 тыс. 343 случая заражения, скончались 209 тыс. 453, вылечились 4,56 млн.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 073 тыс. 348 заболевших при 95 тыс. 547 случаях летального исхода и 5 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 732 тыс. 309, умерли 141 тыс. 776 человек, вылечены 4 млн 060 тыс. 088.

Коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн жителей планеты составил 128,6. В США на 1 млн населения страны скончались 632 человека, Индии — 69, Бразилии — 666.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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