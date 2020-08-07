Число заразившихся СOVID-19 в мире превысило 19 млн человек

По данным на 8:00 четверга суточный прирост выявленных заболевших составлял 272 917.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 714 744 против 706 761 по состоянию на утро четверга.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах суммарно выявлено 4 883 582 заболевших, (прирост за сутки на 59 692), скончались 160 104 (рост на 1 855), излечились почти 1,6 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 912 212 (рост на 53 139), умерли 98 493 (рост на 1 237), вылечились 2,23 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За сутки число заразившихся там выросло более чем на 60 тыс. и достигло 2 027 074, число летальных исходов за сутки увеличилось на 886 случаев — до 41 585, выздоровели более 1,37 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 50 517 человек, суточный прирост составил 819, заразились почти 462 690, поправились более 365 тыс человек.

По информации Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 92,1. В США на 1 млн населения скончались 492 человека, в Бразилии — 464, в Индии — 30, в Мексике — 391.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!