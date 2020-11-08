08.11.2020, 19:16
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн
В мире коронавирусом заразились более 50 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
В мире коронавирусом заразились более 50 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Всего в мире инфекцию обнаружили у 50 052 204 человек. Больше всего заразившихся приходится на США — там положительный тест на вирус сдали 9,8 млн человек. На втором месте Индия с 8,5 млн заболевших, за ней идут Бразилия (5,6 млн), Россия (1,76 млн по данным оперативного штаба) и Франция (1,7 млн).
Также в мире с начала пандемии, по данным университета, скончались 1,2 млн человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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