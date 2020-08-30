Число зараженных коронавирусом в мире превысило 25 миллионов

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен уже у 25,16 млн жителей планеты, следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. По их оценке, от заболевания COVID-19 к утру воскресенья, 30 августа, скончались 846 772 человека, а свыше 17,5 млн пациентов выздоровели.

Количество инфицированных в странах Западной Европы в последнее время растет в связи с возвращениями европейцев из отпусков. Страны вынуждены вновь ужесточать меры по сдерживанию инфекции. Так, в Германии крупные мероприятия, на которых невозможно проследить контакты в случае заражения, запрещены как минимум до конца текущего года. А Венгрия с 1 сентября первым из государств ЕС вновь закроет границы для иностранных граждан. Мера будет действовать в течение одного месяца.

Ранее границы для иностранцев — тоже сроком на один месяц — закрыла Украина, где прирост подтвержденных заражений на 29 августа (2481 случай) стал наибольшим с момента проникновения инфекции в страну. Общее число инфицированных достигло 116 978 человек, из них 2492 скончались, 56 138 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 — в Львовской области (14 168), Киеве (12 984) и Черновицкой области (9997), отметило украинское министерство здравоохранения.

В России — почти миллион случаев коронавируса

В России число новых заражений с середины августа не поднимается выше порога в 5000. К 29 августа коронавирусная инфекция в стране обнаружена у 985 346 человек, 17 025 больных скончались, 804 383 выздоровели, следует из данных оперативного штаба.

Возбудитель заболевания COVID-19 с момента вспышки в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй проник более чем в 210 стран и территорий. Больше всего заражений — в США (6,13 млн), Бразилии (3,84 млн) и Индии (3,53 млн).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!