Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов

В мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано 10 080 224 инфицированных, число умерших достигло 501 262 человек, сообщил портал Worldometer в ночь на воскресенье.
Более 2,5 млн случаев заражения выявлены в США, более 1,3 млн — в Бразилии. В России по состоянию на утро субботы было зарегистрировано 627 646 заболевших.
По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности от коронавируса в мире на 1 млн населения планеты достиг 64,2, в Соединенных Штатах он составил 387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии — 269.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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