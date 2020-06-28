Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов

Более 2,5 млн случаев заражения выявлены в США, более 1,3 млн — в Бразилии. В России по состоянию на утро субботы было зарегистрировано 627 646 заболевших.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности от коронавируса в мире на 1 млн населения планеты достиг 64,2, в Соединенных Штатах он составил 387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии — 269.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!