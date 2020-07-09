Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 12 млн человек

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 12 млн человек, следует из данных, которые опубликовал университет Джонса Хопкинса.

Отметка в 10 млн заразившихся была зарегистрирована 28 июня, 11 млн — 4 июля. Таким образом, менее чем за две недели число заболевших COVID-19 выросло на 2 млн человек.

Четверть всех случаев заболевания приходится на США (3,05 млн). Далее идут Бразилия (1,71 млн), Индия (742,4 тыс.). Россия по числу заразившихся находится на четвертом месте. По данным оперативного штаба, в стране с начала эпидемии зарегистрировано 700,7 тыс. случаев заболевания.

В десятку стран по числу заразившихся коронавирусом также входят:

Чили — 303 тыс. человек;

Мексика — 275 тыс. человек;

Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировано в США: там от COVID-19 скончались 132,3 тыс. человек. На втором и третьем месте по этому показателю находятся Бразилия и Великобритания — в этих странах зарегистрировано 67,9 тыс. и 44,6 тыс. смертей среди заразившихся соответственно.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!