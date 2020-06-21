Чем аукнется коронавирус? Какие осложнения получают переболевшие COVID-19?

Врачи выдвинули предположение, что коронавирусная инфекция дает общее для всех осложнение: нарушение работы центральной нервной системы в части терморегуляции. У людей, перенесших COVID-19, после выздоровления и исчезновения всех симптомов заболевания, при отрицательном тесте на коронавирус, сохраняется озноб вне зависимости от внешних условий. Некоторые принимают это за повторное заболевание. Пока ученые не могут сказать, постоянное это нарушение или временное, пишет AиФ.ру.
”Так как заболевание достаточно новое, то чем больше появляется случаев с разными клиническими проявлениями, тем больше мы получаем новой информации, — пояснила завкафедрой инфекционных болезней РУДН, профессор Галина Кожевникова. — Конечно, со временем врачи видят симптомы, которые были не описаны ранее. И они выдвигают предположение, что это может быть связано с данным заболеванием. Но к этому нужно всегда очень спокойно подходить.
Существуют принципы доказательной медицины, должно быть достаточно большое количество пациентов. Есть и ещё один важный момент. Есть симптомы, например, такие, как озноб и действие на центральную нервную систему, которые достаточно характерны для инфекционных заболеваний вообще и для вирусных инфекций в частности. Поэтому полученные данные требуют дальнейшего исследования и доказательств. Однако не исключено, что чем больше мы будем наблюдать больных, тем чаще будут появляться какие-то симптомы, которые потом могут оказаться очень серьёзными и ведущими, а могут быть просто стандартными для всех инфекционных заболеваний.
Немаловажно то, как это вновь выявленное осложнение будет отражаться на клинических проявлениях, и, главное, будет ли оно помогать врачу в диагностике, чтобы определить отличия от других похожих инфекций. Поэтому ситуация достаточно типичная: когда появляется новое заболевание, то пытаются найти максимально большое количество специфических именно для данного заболевания симптомов”.
Профессор напомнила также об осложнениях, которые точно доказаны и характерны именно для COVID-19.
”Что уже подтверждено наблюдениями на большом количестве больных и соответствует принципам доказательной медицины? Очень грозное осложнение — это поражение свёртывающей системы крови и изменения сосудов с образованием микротромбозов, что очень неблагоприятно сказывается на лёгких, — уточнила Кожевникова. — Конечно, специфическое поражение лёгких, которое связано именно с действием нового коронавируса. Это даже не совсем пневмония в классическом понимании, не воспаление, это именно характерные для ткани лёгкого изменения при коронавирусной инфекции. Такие осложнения совершенно точно установлены.
Что касается проявлений на коже, то, судя по работам исследователей по всему миру и по тому, что мы сами видим у больных, они встречаются у пациентов не очень часто, но при этом достаточно специфичны. Если распределить по частоте симптомы клинической картины, то можно расставить их в следующем порядке. Одно из основных последствий — это, конечно, очень выраженная интоксикация, из-за чего заболевание переносится пациентами тяжело. На втором месте как важный признак можно поставить изменение обоняния вплоть до его потери.
Третье — это образование микротромбов. И четвертое — поражение легких. Сейчас появляется новая информация по поводу изменений в почках вследствие заболевания COVID-19 и сопровождающих его панкреатитов. Но нужно ждать, когда накопится клинический материал, и тогда картина заболевания станет более четкой. Пока болезнь очень молодая. Полгода — это даже при таком большом количестве случаев слишком короткий срок для медицины, чтобы сделать окончательные выводы. Необходимо продолжать изучение”.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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