Чем аукнется коронавирус? Какие осложнения получают переболевшие COVID-19?

”Так как заболевание достаточно новое, то чем больше появляется случаев с разными клиническими проявлениями, тем больше мы получаем новой информации, — пояснила завкафедрой инфекционных болезней РУДН, профессор Галина Кожевникова. — Конечно, со временем врачи видят симптомы, которые были не описаны ранее. И они выдвигают предположение, что это может быть связано с данным заболеванием. Но к этому нужно всегда очень спокойно подходить.

Существуют принципы доказательной медицины, должно быть достаточно большое количество пациентов. Есть и ещё один важный момент. Есть симптомы, например, такие, как озноб и действие на центральную нервную систему, которые достаточно характерны для инфекционных заболеваний вообще и для вирусных инфекций в частности. Поэтому полученные данные требуют дальнейшего исследования и доказательств. Однако не исключено, что чем больше мы будем наблюдать больных, тем чаще будут появляться какие-то симптомы, которые потом могут оказаться очень серьёзными и ведущими, а могут быть просто стандартными для всех инфекционных заболеваний.

Немаловажно то, как это вновь выявленное осложнение будет отражаться на клинических проявлениях, и, главное, будет ли оно помогать врачу в диагностике, чтобы определить отличия от других похожих инфекций. Поэтому ситуация достаточно типичная: когда появляется новое заболевание, то пытаются найти максимально большое количество специфических именно для данного заболевания симптомов”.

Профессор напомнила также об осложнениях, которые точно доказаны и характерны именно для COVID-19.

”Что уже подтверждено наблюдениями на большом количестве больных и соответствует принципам доказательной медицины? Очень грозное осложнение — это поражение свёртывающей системы крови и изменения сосудов с образованием микротромбозов, что очень неблагоприятно сказывается на лёгких, — уточнила Кожевникова. — Конечно, специфическое поражение лёгких, которое связано именно с действием нового коронавируса. Это даже не совсем пневмония в классическом понимании, не воспаление, это именно характерные для ткани лёгкого изменения при коронавирусной инфекции. Такие осложнения совершенно точно установлены.