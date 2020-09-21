Целевая группа бесплатной вакцинации от гриппа будет расширена

Если в прошлом году жители домов общего и особого ухода получили бесплатную вакцину, то в этом году вакцина будет предоставляться также людям с особыми потребностями, которые находятся на специальном социальном обеспечении.

По словам Ольги Садыковой, главного специалиста Центра по борьбе с гриппом Департамента здравоохранения, есть много пожилых, хронических больных или людей с особыми потребностями, которые более уязвимы к гриппу и страдают более тяжелыми заболеваниями в домах престарелых или специальных учреждениях. ”Распространению гриппа среди людей, живущих в учреждениях по уходу, способствует нахождение в одних комнатах, ограниченная мобильность и отсутствие прививок”, — объясняет Садикова, почему государство предлагает им возможность вакцинироваться бесплатно.

В настоящее время насчитывается 12 700 человек в домах общего и специального ухода (включая службы общественного жилья), для которых закупается вакцина от гриппа. Подсчитано, что 75–80 процентов из них, или около 10 000 человек, хотят сделать прививку от гриппа.

Вакцинация начинается в сентябре и носит добровольный характер. Для вакцинации требуется согласие человека или его опекуна. Вакцинация проводится в домах престарелых семейным врачом или медсестрой, которые также заранее оценивают состояние здоровья человека.

Вакцинация против гриппа оплачивается Больничной кассой Эстонии, которая в этом году закупила 10 000 доз вакцины от гриппа. По словам Мари Калбин, специалиста по первичным услугам Больничной кассы, вакцины обходятся Больничной кассе в более чем 64 000 евро, плюс услуга вакцинации от гриппа стоимостью 45 000 евро в домах общего профиля и домах особого ухода.

Семейный врач Рапла Арго Латт предупреждает, что нельзя недооценивать грипп. ”Вакцинация против гриппа важна, потому что грипп — очень серьезное заболевание. В группу риска входят дети, беременные, пожилые люди и люди со слабой иммунной системой, для которых болезнь может закончиться очень печально ”, — сказал семейный врач. Это подтверждают и данные Больничной кассы, согласно которым почти 2000 человек ежегодно нуждаются в стационарном лечении из-за гриппа.