22.07.2020, 07:40

Буря недовольства в социальных сетях: прививки не вызывают аутизм


Хелийз Немсицверидзе
EST
Буря недовольства в социальных сетях: прививки не вызывают аутизм
Ekspress Meedia

Входящее в концерн Ekspress Meedia издание Kroonika опубликовала несколько дней назад короткую новость о передаче, которую сейчас готовят эстонские противники вакцинации. Так как публикация была без предыстории, содержала ложные утверждения и в ходе раскрытия этой сложной темы не были представлены менения и комментарии экспертов, то вскоре эта новость была снята.

Но в интернете же так: то, что туда однажды попало, остается там навсегда. Пошли многочисленные комментарии в Twitter.

Вчера к дебатам по поводу прививок и аутизма присоединилось Эстонское общество женщин с аутизмом, которое опровергло содержащееся в первоначальной версии статьи утверждение, что вакцинирование вызывает аутизм. "Аутизм - не болезнь, а неврологическая особенность, поэтому она и не лечится. Нет и научно доказанной связи между аутизмом и вакцинацией. Но имеется неоднократно доказанное отсутствие такой связи", - пишет объединение.

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Свою позицию в Facebook опубликовала и журналистка Кармен Притсон (она и готовила передачу противников прививок), которая фигурировала в новости. Она заявила, что ее слова были цензурированы и сделала заключение, что в Эстонии некоторые вопросы поднимать не позволяется.

То, что в Эстонии якобы запрещено задавать вопросы, не соответствует действительности. Это лучше всего иллюстрирует высокое место Эстонии в Рейтинге свободы прессы (RSF), в сфере интернет-свобод мы также в числе мировых лидеров (Freedom House).

Однако вернемся к главному вопросу: публикация в Kroonika оставила впечатление, что прививки вызывают аутизм.

Это не так. Об этом мы и раньше писали в рамках проекта Delfi по разоблачению дезинформации.

Департамент здоровья издал в этом году объемный справочник, в котором для родителей были собраны основные мифы, которые распространяются в интернете о вакцинировании.
"Говорилось и о "эпидемии аутизма". В самом деле, доля людей с диагнозом нарушений, относящихся к аутизму, увеличилась, но это в основном обусловлено существенным расширением критериев диагноза "аутизм" и общим повышением научного представления об этом явлении. При формировании нарушений, относящихся к аутизму, очень важную роль играют гены, по различным исследованиям - от 80 до 90 процентов".

Постоянно проводятся новые исследования, которые опровергают связь аутизма с вакцинированием. К примеру, в минувшем году была обнародована работа датских ученых, которая доказывает, что вакцина MMR (комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи) не вызывает аутизм даже у тех детей, у которых есть генетическая предрасположенность к развитию аутизма. Такие же результаты дало исследование польских ученых.

К тому же следует отметить, что последние научные работы отвергают связь и других неврологических нарушений с вакцинацией, хотя ранее многие годы такая связь допускалась.
Помимо аутизма в публикации Kroonika содержалось еще одно ошибочное утверждение о том, что вакцинация может вызвать астму. Проведенная еще в 2003 году научная работа показала, что вакцинация не вызывает хронических болезней.

Наоборот, без прививок болезни могут приобрести более широкое распространение. "Без прививок такие болезни, как корь, свинка и коклюш получают быстрое распространение в детской среде и в самых хороших гигиенических условиях".

Касающиеся аллергии и астмы исследования говорят о том, что у вакцинированных детей есть больший иммунитет к болезни, чем у невакцинированных. У детей, получивших прививку MMR, иммунитет к аллергии наиболее силен до 7 лет, а против астмы - до 13 лет.

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