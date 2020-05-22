Будем здоровыми: как повысить иммунитет и какое питание выбрать

По словам доктора Аннели Рааве-Сепп из лаборатории SYNLAB, один раз в год или в два года следует проверять состояние здоровья, сдавая общий анализ крови. Это и мера профилактики серьезных заболеваний, и один из способов регулярного контроля состояния организма. ”Сейчас особенно важно проверить состояние своего здоровья, чтобы оценить, какое влияние на мозг и тело оказали необычный образ жизни и ситуация повышенного стресса. Полезно узнать, на что летом нужно обратить больше внимания, чтобы организм сумел лучше справиться с нагрузкой в осенне-зимний период”.

Стартовая позиция: проверьте основные показатели здоровья

”Проверить наиболее важные показатели можно с помощью полного анализа крови. Например, пакет SYNLAB по оценке риска для здоровья позволяет получить исчерпывающий обзор состояния организма”, — говорит доктор Рааве-Сепп. В результате анализов человек можно узнать, насколько сильна его иммунная система, насколько он подвержен риску получить определенные проблемы со здоровьем (анемия, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, пониженная функция щитовидной железы и т.д.), в порядке ли его почки и печень, как обстоят дела с холестерином и каковы запасы железа и витамина D. ”Чтобы лучше понять результаты анализов, я рекомендую записаться на консультацию лабораторного врача, который прокомментирует индивидуальные результаты, поможет найти взаимосвязи и порекомендует ход дальнейших действий”, — говорит Рааве-Сепп.

Выбор в пользу здоровья укрепляет иммунную систему

По словам врача, чтобы укрепить свой иммунитет, важно придерживаться здорового образа жизни. Это лучшее, что можно сделать, поддерживая активность своей иммунной системы естественным образом.

Иммунная система работает лучше, если:

· Вы не курите

· В вашем рационе достаточно фруктов и овощей, вы употребляете в пищу продукты и травы, известные своим иммуностимулирующим действием: орехи, семечки, чеснок, эхинацею пурпурная, женьшень и т.д.

· Регулярно двигаетесь

· Поддерживаете вес тела в норме

· Отказались от алкоголя или употребляете его в минимальном количестве