Будем здоровыми: как повысить иммунитет и какое питание выбрать

· Достаточно спите по ночам
· Избегаете излишнего стресса
· Часто и правильно моете руки
В основе всего сбалансированное питание
Неправильное питание сильно ослабляет иммунитет. Аннели Рааве-Сепп рекомендует разнообразить свое меню фруктами и овощами, не забывать про орехи и семечки. Они обеспечивают наличие питательных веществ, необходимых вашей иммунной системе. ”Разные исследования показали, что увеличение доли фруктов и овощей в рационе помогает бороться с различными заболеваниями, включая вирусные”. Также стоит регулярно употреблять в пищу чеснок, который содержит широкий спектр противомикробных препаратов и является известным стимулятором иммунитета, а также такие лекарственные грибы, как шиитаке и майтаке.
Если по какой-либо причине вы не можете придерживаться сбалансированной и полезной для здоровья диеты, можно обратиться за помощью к пищевым добавкам. Цинк, селен, железо, медь, витамины А, С, Е и В6 и фолиевая кислота оказывают серьезное влияние на иммунную систему. Кроме того, настойка эхинацеи поможет восстановить защитные функции иммунной системы.
Отправляйтесь на прогулку!
Регулярное движение и тренировки — залог здорового образа жизни. ”Это улучшает сердечно-сосудистую функцию, снижает кровяное давление, помогает контролировать вес и поддерживает организм, помогая снизить риск различных заболеваний”, — говорит врач, добавляя, что, как и в случае с диетой, физические упражнения улучшают общее состояние здоровья, а значит, укрепляют иммунную систему. Физическая активность усиливает кровообращение, что, в свою очередь, позволяет клеткам и веществам иммунной системы свободно перемещаться в организме и выполнять свою работу более эффективно.
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