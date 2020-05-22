22.05.2020, 09:00

Будем здоровыми: как повысить иммунитет и какое питание выбрать


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Inimesed vabas õhus - Kesklinn ja Lasnamägi
Inimesed vabas õhus - Kesklinn ja LasnamägiFoto: Jaanus Lensment

Чрезвычайное положение многих из нас заставило вести абсолютно домашний образ жизни. Мы не посещали спортивные залы и бассейны, меньше двигались, зато больше ели, да еще и не самую здоровую пищу. Все это не могло не сказаться на нашем здоровье. Вот почему сейчас самое время оценить его состояние и составить план по укреплению своего организма.

По словам доктора Аннели Рааве-Сепп из лаборатории SYNLAB, один раз в год или в два года следует проверять состояние здоровья, сдавая общий анализ крови. Это и мера профилактики серьезных заболеваний, и один из способов регулярного контроля состояния организма. ”Сейчас особенно важно проверить состояние своего здоровья, чтобы оценить, какое влияние на мозг и тело оказали необычный образ жизни и ситуация повышенного стресса. Полезно узнать, на что летом нужно обратить больше внимания, чтобы организм сумел лучше справиться с нагрузкой в осенне-зимний период”.

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Стартовая позиция: проверьте основные показатели здоровья

”Проверить наиболее важные показатели можно с помощью полного анализа крови. Например, пакет SYNLAB по оценке риска для здоровья позволяет получить исчерпывающий обзор состояния организма”, — говорит доктор Рааве-Сепп. В результате анализов человек можно узнать, насколько сильна его иммунная система, насколько он подвержен риску получить определенные проблемы со здоровьем (анемия, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, пониженная функция щитовидной железы и т.д.), в порядке ли его почки и печень, как обстоят дела с холестерином и каковы запасы железа и витамина D. ”Чтобы лучше понять результаты анализов, я рекомендую записаться на консультацию лабораторного врача, который прокомментирует индивидуальные результаты, поможет найти взаимосвязи и порекомендует ход дальнейших действий”, — говорит Рааве-Сепп.

Выбор в пользу здоровья укрепляет иммунную систему

По словам врача, чтобы укрепить свой иммунитет, важно придерживаться здорового образа жизни. Это лучшее, что можно сделать, поддерживая активность своей иммунной системы естественным образом.

Иммунная система работает лучше, если:

· Вы не курите

· В вашем рационе достаточно фруктов и овощей, вы употребляете в пищу продукты и травы, известные своим иммуностимулирующим действием: орехи, семечки, чеснок, эхинацею пурпурная, женьшень и т.д.

· Регулярно двигаетесь

· Поддерживаете вес тела в норме

· Отказались от алкоголя или употребляете его в минимальном количестве

· Достаточно спите по ночам

· Избегаете излишнего стресса

· Часто и правильно моете руки

В основе всего сбалансированное питание

Неправильное питание сильно ослабляет иммунитет. Аннели Рааве-Сепп рекомендует разнообразить свое меню фруктами и овощами, не забывать про орехи и семечки. Они обеспечивают наличие питательных веществ, необходимых вашей иммунной системе. ”Разные исследования показали, что увеличение доли фруктов и овощей в рационе помогает бороться с различными заболеваниями, включая вирусные”. Также стоит регулярно употреблять в пищу чеснок, который содержит широкий спектр противомикробных препаратов и является известным стимулятором иммунитета, а также такие лекарственные грибы, как шиитаке и майтаке.

Если по какой-либо причине вы не можете придерживаться сбалансированной и полезной для здоровья диеты, можно обратиться за помощью к пищевым добавкам. Цинк, селен, железо, медь, витамины А, С, Е и В6 и фолиевая кислота оказывают серьезное влияние на иммунную систему. Кроме того, настойка эхинацеи поможет восстановить защитные функции иммунной системы.

Отправляйтесь на прогулку!

Регулярное движение и тренировки — залог здорового образа жизни. ”Это улучшает сердечно-сосудистую функцию, снижает кровяное давление, помогает контролировать вес и поддерживает организм, помогая снизить риск различных заболеваний”, — говорит врач, добавляя, что, как и в случае с диетой, физические упражнения улучшают общее состояние здоровья, а значит, укрепляют иммунную систему. Физическая активность усиливает кровообращение, что, в свою очередь, позволяет клеткам и веществам иммунной системы свободно перемещаться в организме и выполнять свою работу более эффективно.

Влияние стресса на иммунитет

Специалист добавляет, что стресс не всегда плох. Умеренный стресс может оказывать положительное влияние, придавать сил и повышать мотивацию. Однако негативный стресс влечет за собой повышенную усталость, головные боли, проблемы с концентрацией внимания и перееданием. ”Обычно стресс предъявляет повышенные требования к организму и, если он длится слишком долго, то неизбежно ослабляет нашу иммунную систему, то есть снижает сопротивляемость организма болезням”, — говорит Аннели Рааве-Сепп.

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