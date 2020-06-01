Британский микробиолог открыл способ остановить распространение коронавируса(1)
Старший микробиолог Уильям Калви из Университета Саутгемптона рассказал о способе остановить распространение нового типа короанвируса COVID-19. Об этом сообщает Times.
Старший микробиолог Уильям Калви из Университета Саутгемптона рассказал о способе остановить распространение нового типа короанвируса COVID-19. Об этом сообщает Times.
Так ученый предложил применять обеззараживающие свойства меди.
Он отметил, что вирус умирает на поверхности меди спустя четыре часа, когда на других стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов.
Микробиолог объяснил, что мембрану коронавируса атакуют ионы металла, которые затем проникают внутрь вируса и уничтожают его ДНК.
Калви подчеркнул, что перила, дверные ручки, а также поручни в общественном транспорте следует сделать с использованием медных элементов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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