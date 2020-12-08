Британия начала вакцинацию населения от коронавируса. Первый укол получила 90-летняя женщина

"Мой совет всем, кому предлагают вакцину, сделать прививку", — сказала она, подчеркнув, что теперь сможет проводить больше времени с семьей и друзьями после "почти года одиночества".

Великобритания 2 декабря одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech. Власти ранее информировали, что Лондон заключил предварительные контракты на поставку 40 млн доз этого препарата, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно их промежуточным результатам, применение этой вакцины снижает риск заразиться коронавирусом более чем на 90%.

Первые 800 тыс. доз вакцины, которые с учетом обязательной повторной вакцинации через 21 день рассчитаны на 400 тыс. человек, уже доставлены в 50 крупных лечебных учреждений Великобритании из Бельгии, где производится препарат. Ожидается, что к концу текущего года Лондон получит около 5 млн доз препарата, которых хватит на вакцинацию 2,5 млн человек.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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