Британия начала вакцинацию населения от коронавируса. Первый укол получила 90-летняя женщина

"Мой совет всем, кому предлагают вакцину, сделать прививку", — сказала она, подчеркнув, что теперь сможет проводить больше времени с семьей и друзьями после "почти года одиночества".
Великобритания 2 декабря одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech. Власти ранее информировали, что Лондон заключил предварительные контракты на поставку 40 млн доз этого препарата, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно их промежуточным результатам, применение этой вакцины снижает риск заразиться коронавирусом более чем на 90%.
Первые 800 тыс. доз вакцины, которые с учетом обязательной повторной вакцинации через 21 день рассчитаны на 400 тыс. человек, уже доставлены в 50 крупных лечебных учреждений Великобритании из Бельгии, где производится препарат. Ожидается, что к концу текущего года Лондон получит около 5 млн доз препарата, которых хватит на вакцинацию 2,5 млн человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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