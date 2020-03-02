Борьбу с коронавирусом может осложнить его более долгий инкубационный период

Несколько дней назад сенсацией стал доклад правительства китайской провинции Хубэй, эпицентра распространения нового вируса, в котором отмечалось, что у 70-летнего мужчины симптомы SARS-CoV-2 начали проявляться только через 27 дней после заражения.

Тем не менее такие отдельные случаи являются значимыми лишь в ограниченной степени, считает немецкий эксперт, вирусолог Кристиан Дростен из берлинской клиники "Шарите". "Частым источником ошибок при кажущемся очень длительном инкубационном периоде является незаметное промежуточное воздействие", — пояснил Дростен.

Он не видит причин менять прежние оценки продолжительности инкубационного периода нового коронавируса. По его мнению, только строго контролируемые условия позволяют исключить возможность того, что пострадавшие подвергались воздействию патогена несколько раз подряд.

Разные люди реагируют на коронавирус с различной скоростью

По мнению Томаса Питшмана, специалиста по молекулярной вирусологии из Twincore, Центра экспериментальных и клинических исследований инфекций, неудивительно, что разные пациенты по-разному реагируют на патогенные микроорганизмы. И, следовательно, длительность инкубационного периода у разных пациентов значительно варьируется.

"Вирусы имеют разные свойства относительно того, как они распространяются в организме носителя и одновременно при этом подавляют его иммунитет. И такие процессы ведут к тому, что это занимает больше времени или что, напротив, вирус распознается раньше, и его симптомы проявляются", — указал Питшман в интервью DW.

Постепенно становится ясно, что в отдельных случаях инкубационный период длится заметно дольше, продолжает профессор Йонас Шмидт-Чаназит (Jonas Schmidt-Chanasit) из Немецкого центра инфекционных исследований. Но у подавляющего большинства инфицированных коронавирусом симптомы проявились уже через неделю.

"Это же был до сих пор неизвестный вирус, мы узнали о нем лишь два месяца назад, и теперь у нас все больше пациентов и больше случаев, которые можно изучить. И с этим — все больше данных, которые показывают, что в некоторых случаях — это стоит еще раз подчеркнуть — инкубационный период может быть более длительным, даже свыше месяца. Но большинство пациентов заболевают в течение недели, это основная масса. И мы работаем, исходя из этого", — сообщил Шмидт-Чаназит DW.

Что означает более длительный инкубационный период коронавируса?