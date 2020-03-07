Борьба с коронавирусом: Департамент здоровья призвал на помощь полицию

”Департамент здоровья составил информационные материалы о коронавирусе, которые доступны общественности, также осуществляется прямая рассылка. Полиция отвечает за обеспечение общественного порядка и организацию пограничного контроля, также, благодаря их помощи, государство с большей вероятностью сможет достичь непосредственного контакта в каждом погранпункте, в том числе и с лицами, которые прибывают в Эстонскую Республику из регионов повышенного риска”, — написала сегодня в официально отправленной просьбе о помощи генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило.

На основании ходатайства об официальной помощи, Департамент полиции и погранохраны выделит дополнительные ресурсы для распространения информационных материалов на южной и восточной границе, а также в Таллиннском порту. В Таллиннском порту и аэропорту инфоматериалы распространяют также работники Департамента здоровья.

”На восточной границе лицам, прибывающим из России, информация Департамента здоровья предоставляется в ходе регулярного пограничного контроля. На южной границе лиц, прибывающих со стороны Латвии, в Икла или Валга могут остановить полицейские патрули, для того чтобы предоставить им информацию, касающуюся здоровья. Мы предоставляем людям информацию Департамента здоровья ради их же блага, чтобы они могли вовремя заметить проблемы со здоровьем и, при необходимости, обратиться за помощью по адресу”, — сказал руководитель оперативной группы штаба Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.