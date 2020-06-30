Больничная касса вновь приглашает женщин на скрининговые обследования

”Рак груди может быть обнаружен до того момента, когда опухоль начинает вызывать жалобы и распространятся по организму. Именно поэтому раннее выявление рака груди имеет такое важное и решающее значение — оно позволяет начать лечение вовремя, и болезнь можно лечить более успешно”, — сказала Маде Бамбус, главный специалист отдела службы первичной медицинской помощи Больничной кассы.

В Эстонии на скрининговые обследования на раннее обнаружение рака груди приглашаются через каждые 2 года застрахованные женщины в возрасте 50–69 лет. В текущем году на обследования на раннее обнаружение рака груди ожидаются застрахованные женщины 1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 и 1970 годов рождения.

Регистр скрининговых обследований на раннее обнаружение рака отправляет женщинам из целевой группы личные именные приглашения на адрес электронной почты из базы данных Регистра народонаселения. Если адрес электронной почты отсутствует в Регистре народонаселения, то приглашение отправляют в письменном виде на почтовый адрес проживания, указанный в Регистре народонаселения. Поэтому очень важно, чтобы каждая женщина нашла время для проверки корректности своих контактных данных в Регистре народонаселения. Это можно сделать через Государственный портал www.eesti.ee/ru/. В приглашении указаны контакты всех медицинских учреждений, проводящих обследования, а направление на обследование можно найти на Портале Пациента www.digilugu.ee.

Для проведения обследования не обязательно ждать личного приглашения для участия в обследовании. Если Ваш год рождения указан в списке годов рождения целевой группы этого года, Вы сможете сами позвонить в подходящее Вам медицинское учреждение. В дополнение к больницам, скрининговое обследование на раннее обнаружение рака груди можно провести и в маммографических автобусах, которые посещают различные уезды Эстонии в течение года. Контактную информацию о медицинских учреждениях и маммографических автобусах, в которых можно пройти скрининговое обследование, можно найти на интернет-сайте Больничной кассы.