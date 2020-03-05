Больничная касса приняла меры для обеспечения доступности семейных врачей на селе

Для семейных врачей, работающих за пределами Таллинна и Тарту, которые по какой-либо причине отказываются от своего регистра (например, выходят на пенсию), Больничная касса теперь позволяет нанять за дополнительную плату резидента семейной медицины или другого семейного врача. ”Это помогает обеспечить непрерывность медицинской помощи и облегчает поиск нового коллеги для замены”, — сказала Фридеманн.
Чтобы уменьшить нагрузку на семейных врачей, теперь у врача общей практики есть возможность нанять с частичной занятостью вторую медсестру.
Помимо уровня доступности к медицинской помощи для Больничной кассы также важна система результативной зарплаты семейных врачей, оценивающая качество их работы. ”В системе проверки качества работы семейного врача есть индикаторы, которые помогают мотивировать врачей к более активному участию в лечении больных хроническими заболеваниями, а также наблюдением состояния здорвоья детей”, — подтвердила руководитель отдела первичной медицинской службы Больничной кассы.
Каждый год Больничная касса проводит оценку работы семейных врачей и анализ результатов показывает, что около 200 семейных врачей нуждаются в поддержке, чтобы обеспечить пациентам еще более качественное медицинское обслуживание. Поэтому Больничная касса создала систему наставничества для семейных врачей. Опытный коллега теперь может проконсультировать семейного врача, нуждающегося в поддержке, помочь ему улучшить свою работу — например, использовать больше помощь медсестер, сделать оказание услуг более ориентированным на человека и т. д. По словам руководителя отдела первичной медицинской службы Больничной кассы, в этом году основное внимание будет уделено созданию более подробной программы наставничества и обучению наставников, а также тестированию системы в сотрудничестве с несколькими центрами семейной медицины.
Лебедка убила: ужасная гибель мужчины и его 3-летней дочери
Что обнаружили в легких погибших на вечеринке у блогера Диденко
Участник вечеринки Диденко раскрыл страшную правду о произошедшем
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт