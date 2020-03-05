05.03.2020, 09:50

Больничная касса приняла меры для обеспечения доступности семейных врачей на селе

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Pressikonverents Haigekassas
Foto: Andres Putting

В этом году Больничная касса финансирует службу семейной медицины на общую сумму более 153 миллиона евро, что на 8 миллионов евро больше, чем годом ранее. При этом Больничная касса увеличит финансирование службы семейных врачей на 2,9 млн евро за пределами Таллинна и Тарту, а также окружающих их муниципалитетов, чтобы обеспечить лучший доступ к медицинской помощи в сельских регионах.

По словам Кюлли Фридеманн, руководителя отдела первичной медицинской службы Больничной кассы, в этом году было осуществлено и в будущем запланировано проведение нескольких нововведений, целью которых является поддержка работы семейных врачей и улучшение доступа к качественной медицинской помощи.

В этом году к списку специальностей, по которым можно получить электронную консультацию, Больничная касса добавила детскую психиатрию. На сегодняшний день для решения проблем со здоровьем у своих пациентов семейные врачи могут проконсультироваться с врачами-специалистами по 22 специальностям. ”С апреля также будет запущена услуга электронных консультаций и в области андрологии”, — сказала Фридеманн.

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Продолжается строительство новых Центров здоровья по всей Эстонии. По словам Фридеманн, новые Центры здоровья будут открыты во всех уездах. ”Больничная касса планирует заключить более 20 контрактов с новыми Центрами здоровья”, — сообщила руководитель отдела службы первичной медицинской помощи.

Больничная касса в этом году сфокусирует свою деятельность на обеспечении доступности службы семейной медицины для людей, проживающих в сельской местности. ”Мы увеличиваем финансирование услуг семейных врачей за пределами Таллинна и Тарту, чтобы семейный врач оставался доступным и для жителей сельской местности. Для этого мы направим на финансирование службы семейной медицины дополнительные 2,9 миллиона евро”, — заявила Фридеманн.

Для семейных врачей, работающих за пределами Таллинна и Тарту, которые по какой-либо причине отказываются от своего регистра (например, выходят на пенсию), Больничная касса теперь позволяет нанять за дополнительную плату резидента семейной медицины или другого семейного врача. ”Это помогает обеспечить непрерывность медицинской помощи и облегчает поиск нового коллеги для замены”, — сказала Фридеманн.

Чтобы уменьшить нагрузку на семейных врачей, теперь у врача общей практики есть возможность нанять с частичной занятостью вторую медсестру.

Помимо уровня доступности к медицинской помощи для Больничной кассы также важна система результативной зарплаты семейных врачей, оценивающая качество их работы. ”В системе проверки качества работы семейного врача есть индикаторы, которые помогают мотивировать врачей к более активному участию в лечении больных хроническими заболеваниями, а также наблюдением состояния здорвоья детей”, — подтвердила руководитель отдела первичной медицинской службы Больничной кассы.

Каждый год Больничная касса проводит оценку работы семейных врачей и анализ результатов показывает, что около 200 семейных врачей нуждаются в поддержке, чтобы обеспечить пациентам еще более качественное медицинское обслуживание. Поэтому Больничная касса создала систему наставничества для семейных врачей. Опытный коллега теперь может проконсультировать семейного врача, нуждающегося в поддержке, помочь ему улучшить свою работу — например, использовать больше помощь медсестер, сделать оказание услуг более ориентированным на человека и т. д. По словам руководителя отдела первичной медицинской службы Больничной кассы, в этом году основное внимание будет уделено созданию более подробной программы наставничества и обучению наставников, а также тестированию системы в сотрудничестве с несколькими центрами семейной медицины.

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