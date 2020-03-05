Больничная касса приняла меры для обеспечения доступности семейных врачей на селе

По словам Кюлли Фридеманн, руководителя отдела первичной медицинской службы Больничной кассы, в этом году было осуществлено и в будущем запланировано проведение нескольких нововведений, целью которых является поддержка работы семейных врачей и улучшение доступа к качественной медицинской помощи.

В этом году к списку специальностей, по которым можно получить электронную консультацию, Больничная касса добавила детскую психиатрию. На сегодняшний день для решения проблем со здоровьем у своих пациентов семейные врачи могут проконсультироваться с врачами-специалистами по 22 специальностям. ”С апреля также будет запущена услуга электронных консультаций и в области андрологии”, — сказала Фридеманн.

Продолжается строительство новых Центров здоровья по всей Эстонии. По словам Фридеманн, новые Центры здоровья будут открыты во всех уездах. ”Больничная касса планирует заключить более 20 контрактов с новыми Центрами здоровья”, — сообщила руководитель отдела службы первичной медицинской помощи.

Больничная касса в этом году сфокусирует свою деятельность на обеспечении доступности службы семейной медицины для людей, проживающих в сельской местности. ”Мы увеличиваем финансирование услуг семейных врачей за пределами Таллинна и Тарту, чтобы семейный врач оставался доступным и для жителей сельской местности. Для этого мы направим на финансирование службы семейной медицины дополнительные 2,9 миллиона евро”, — заявила Фридеманн.