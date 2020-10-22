22.10.2020, 08:14

Bloomberg: умершему в Бразилии участнику испытаний вакцины AstraZeneca ее не вводили


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Vaktsineerimine apteegis
Foto on illlustreerivFoto: Rauno Volmar

Скончавшийся в Бразилии участник национальных испытаний вакцины от коронавирусной инфекции разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca не получал препарат компании, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее мы писали, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании Astrazeneca.

Отмечается, что 28-летний мужчина был врачом, и у него не было каких либо сопутствующих заболеваний. Он умер в прошлый четверг, 15 октября.

Врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля.

В сентябре доброволец заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.

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