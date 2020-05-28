”Бэтвумен” из Уханя предупреждает: коронавирус — лишь вершина айсберга

Заместитель директора Уханьского института вирусологии, известная как китайская ”Бэтвумен”, сказала, что изучение вирусов требует от учёных и правительств прозрачности и сотрудничества, и что ”очень прискорбно”, когда наука политизируется.
”Если мы хотим предотвратить страдания людей от следующей вспышки инфекционного заболевания, мы должны заранее узнать о неизвестных вирусах, переносимых дикими животными в природе, и заблаговременно предупредить население, — сказала Ши телеканалу CGTN. — Если мы не будем их изучать, то, скорее всего, будет ещё одна вспышка эпидемии”.
Её интервью телеканалу CGTN совпало с началом Национального народного конгресса — ежегодной встречи высшего руководства Китая в Пекине. В этом году конгресс был созван ещё и потому, что отношения страны с США становятся всё более напряжёнными. Это происходит из-за предположений президента Дональда Трампа и государственного секретаря Майкла Помпео о связи возникновения коронавируса, охватившего мир, с лабораторией в Ухане.
Китай отвергает эти обвинения. Ши отметила, что генетические характеристики вирусов, с которыми она работала, не соответствуют характеристикам коронавируса, распространяющегося у людей. На своей страничке в социальной сети она написала, что ”клянётся своей жизнью”, что пандемия не имеет ничего общего с её лабораторией. В другом интервью CGTN, которое состоялось в выходные, директор Уханьского института вирусологии Ван Яньи сказал, что идея о том, что вирус вырвался из лаборатории, это ”чистая выдумка”.
Вирус заразил более 5,4 миллиона человек во всём мире и убил более 345 000 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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