”Бэтвумен” из Уханя предупреждает: коронавирус — лишь вершина айсберга

Заместитель директора Уханьского института вирусологии, известная как китайская ”Бэтвумен”, сказала, что изучение вирусов требует от учёных и правительств прозрачности и сотрудничества, и что ”очень прискорбно”, когда наука политизируется.

”Если мы хотим предотвратить страдания людей от следующей вспышки инфекционного заболевания, мы должны заранее узнать о неизвестных вирусах, переносимых дикими животными в природе, и заблаговременно предупредить население, — сказала Ши телеканалу CGTN. — Если мы не будем их изучать, то, скорее всего, будет ещё одна вспышка эпидемии”.

Её интервью телеканалу CGTN совпало с началом Национального народного конгресса — ежегодной встречи высшего руководства Китая в Пекине. В этом году конгресс был созван ещё и потому, что отношения страны с США становятся всё более напряжёнными. Это происходит из-за предположений президента Дональда Трампа и государственного секретаря Майкла Помпео о связи возникновения коронавируса, охватившего мир, с лабораторией в Ухане.

Китай отвергает эти обвинения. Ши отметила, что генетические характеристики вирусов, с которыми она работала, не соответствуют характеристикам коронавируса, распространяющегося у людей. На своей страничке в социальной сети она написала, что ”клянётся своей жизнью”, что пандемия не имеет ничего общего с её лабораторией. В другом интервью CGTN, которое состоялось в выходные, директор Уханьского института вирусологии Ван Яньи сказал, что идея о том, что вирус вырвался из лаборатории, это ”чистая выдумка”.

Вирус заразил более 5,4 миллиона человек во всём мире и убил более 345 000 человек.

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