AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса. Они были приостановлены из-за болезни участника

"Клинические испытания AZD1222 — вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета — возобновились в Великобритании после того, как Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) подтвердило, что это безопасно, — сказано в документе. — 6 сентября в ходе стандартного процесса оценки хода испытаний нами было принято добровольное решение временно остановить вакцинацию добровольцев в рамках глобальных испытаний вакцины, чтобы независимые комиссии и регулирующие органы смогли изучить данные о безопасности препарата. Британская комиссия завершила свое расследование и доложила MHRA, что возобновление испытания в Соединенном Королевстве не сопряжено с риском".

Третья фаза клинических испытаний вакцины в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР, Японии и России была остановлена, чтобы выяснить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев. В компании отмечали, что приостановка испытаний носит "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены". Пауза в ходе испытаний вакцины уже делалась в июле.

AstraZeneca заявляет, что не может раскрывать информацию о состоянии здоровья пациента, который мог испытать побочный эффект от введения вакцины. При этом в компании пообещали предоставить участникам исследования и их организаторам новую информацию в связи с произошедшим. Ранее несколько СМИ сообщили о том, что у получившей вакцину женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга (поперечный миелит), что является редким, но возможным побочным эффектом при введении некоторых вакцин. 9 сентября AstraZeneca опровергла эту информацию, указав на то, что данный диагноз не является окончательным.

Испытания препарата



Планы компании предполагают, что в ближайшее время вакцину получат 50-60 тыс. добровольцев, в том числе 30 тыс. жителей США, где третья фаза испытаний началась в конце августа. В России была начата лишь процедура отбора участников испытаний, никто из которых пока не получил вакцину.