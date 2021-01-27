27.01.2021, 14:50

AstraZeneca отменила консультации с Еврокомиссией по проблеме срыва поставок вакцины

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AstraZeneca отменила консультации с Еврокомиссией по проблеме срыва поставок вакцины
ZUMAPRESS.com

Конфликт между Еврокомиссией (ЕК) и британско-шведской компанией AstraZeneca вокруг срыва графика поставок вакцины от коронавируса в ЕС вышел на новый уровень — представители компании отказались в среду проводить экстренные консультации с Еврокомиссией, которая требует в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Об этом заявила в среду официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, передает ТАСС.

"Я могу сказать, что на сегодня была запланирована встреча координационной группы по вакцинам, однако представители AstraZeneca проинформировали нас утром, что не будут участвовать в этой встрече, она не состоится", — отметила представитель ЕК.

В свою очередь, компания подтвердила эту информацию, однако отметила, что намерена провести встречу с Еврокомиссией по вакцинам "позднее в течение дня".

ЕС продолжает требовать от AstraZeneca объяснений объявления о сокращении поставок вакцин в ЕС в первом квартале на 60% и исправления ситуации в кратчайшие сроки.

Претензии и противоречия

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Компания на прошлой неделе уведомила Еврокомиссию, что вынуждена на 60% сократить план поставок вакцин от коронавируса в первом квартале 2021 года в связи с нехваткой производственных мощностей. Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, Брюссель потребовал от компании немедленных объяснений и экстренного исправления ситуации, подчеркнув, что ЕК инвестировала в производственные возможности AstraZeneca "значительные средства" в рамках заключенного 27 августа прошлого контракта по предзаказу для ЕС 400 млн доз вакцины, которая на тот момент еще даже не начала проходить испытания в Европе. Точная сумма этих инвестиций, внесенная по контракту предоплаты, и даже цены вакцины для стран ЕС не называются, поскольку контракт носит секретный характер. Странам ЕС запрещено по условиям контракта вести параллельные переговоры с AstraZeneca, они обязаны заказывать все вакцины только в рамках контракта Еврокомиссии.

Во вторник еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес объявила, что Еврокомиссия потребует от всех производителей вакцины на территории Евросоюза информировать исполнительные структуры ЕС о любых поставках вакцины за пределы сообщества.

Ситуация осложняется тем, что поставки вакцины AstraZeneca в ЕС даже еще не начались — компания только 29 января должна получить разрешение Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA) на использование своей вакцины в ЕС, которое должно быть выдано по ускоренной процедуре. По сообщениям европейских СМИ, Еврокомиссия оказывала давление на ЕМА, чтобы обеспечить скорейшее позитивное заключение по первым поступающим в ЕС западным вакцинам.

Интервью раздора


На новый уровень конфликт Еврокомиссии и AstraZeneca вышел после опубликованного во вторник вечером интервью руководителя компании Паскаля Сорио группе ведущих европейских газет, в частности Soir.

В этом интервью он признал, что компания отстает от производственного графика по поставкам в ЕС на 2 месяца, отметил более слабую производственную базу в ЕС по сравнению с мощностями AstraZeneca в Великобритании. В этой связи по меньшей мере в первом квартале 2021 года Великобритания сможет получать втрое больше вакцины, чем Евросоюз. Это заявление стало особенно болезненным ударом для Брюсселя, поскольку европейские СМИ однозначно расценили лучшее положение Великобритании по вакцинации как подтверждение обоснованности ее выхода из состава сообщества (Brexit).

Кроме того, Паскаль Сорио сделал акцент на том, что Великобритания заключила контракт на поставки вакцины от AstraZeneca на три месяца раньше Еврокомиссии — в июне 2020 года, то есть еще на стадии разработки препарата, что закономерно, поскольку британско-шведская компания работает с Оксфордским университетом и получает британское государственное финансирование. На основании этого руководитель AstraZeneca отметил, что поставки в Великобританию оказались приоритетны.

Он также заверил, что компания намерена поставить в ЕС "разумное количество" вакцины в первом квартале и работает 24 часа в день и семь дней в неделю над расширением своих производственных возможностей.

Как сообщило агентство Reuters, Еврокомиссия эмоционально отреагировала на это интервью, заявив, что глава компании разгласил конфиденциальные положения контракта с ЕК, и предложила опубликовать весь текст контракта.

В настоящее время в Евросоюзе параллельно разворачивается конфликт, связанный с крупным сокращением поставок вакцины Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС.

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