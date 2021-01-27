AstraZeneca отменила консультации с Еврокомиссией по проблеме срыва поставок вакцины

"Я могу сказать, что на сегодня была запланирована встреча координационной группы по вакцинам, однако представители AstraZeneca проинформировали нас утром, что не будут участвовать в этой встрече, она не состоится", — отметила представитель ЕК.

В свою очередь, компания подтвердила эту информацию, однако отметила, что намерена провести встречу с Еврокомиссией по вакцинам "позднее в течение дня".

ЕС продолжает требовать от AstraZeneca объяснений объявления о сокращении поставок вакцин в ЕС в первом квартале на 60% и исправления ситуации в кратчайшие сроки.

Претензии и противоречия



Компания на прошлой неделе уведомила Еврокомиссию, что вынуждена на 60% сократить план поставок вакцин от коронавируса в первом квартале 2021 года в связи с нехваткой производственных мощностей. Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, Брюссель потребовал от компании немедленных объяснений и экстренного исправления ситуации, подчеркнув, что ЕК инвестировала в производственные возможности AstraZeneca "значительные средства" в рамках заключенного 27 августа прошлого контракта по предзаказу для ЕС 400 млн доз вакцины, которая на тот момент еще даже не начала проходить испытания в Европе. Точная сумма этих инвестиций, внесенная по контракту предоплаты, и даже цены вакцины для стран ЕС не называются, поскольку контракт носит секретный характер. Странам ЕС запрещено по условиям контракта вести параллельные переговоры с AstraZeneca, они обязаны заказывать все вакцины только в рамках контракта Еврокомиссии.

Во вторник еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес объявила, что Еврокомиссия потребует от всех производителей вакцины на территории Евросоюза информировать исполнительные структуры ЕС о любых поставках вакцины за пределы сообщества.

Ситуация осложняется тем, что поставки вакцины AstraZeneca в ЕС даже еще не начались — компания только 29 января должна получить разрешение Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA) на использование своей вакцины в ЕС, которое должно быть выдано по ускоренной процедуре. По сообщениям европейских СМИ, Еврокомиссия оказывала давление на ЕМА, чтобы обеспечить скорейшее позитивное заключение по первым поступающим в ЕС западным вакцинам.