AstraZeneca опять сообщила об уменьшении поставок вакцин в ЕС

"Несмотря на неотступную работу над увеличением поставок, AstraZeneca вынуждена с сожалением сообщить об уменьшении запланированного объема поставок вакцин Covid-19 Европейскому союзу", — говорится в сообщении компании.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.