AstraZeneca опять сообщила об уменьшении поставок вакцин в ЕС

Шведско-британское предприятие AstraZeneca снова сообщило об изменении объема поставок вакцин от коронавируса в страны Евросоюза.
"Несмотря на неотступную работу над увеличением поставок, AstraZeneca вынуждена с сожалением сообщить об уменьшении запланированного объема поставок вакцин Covid-19 Европейскому союзу", — говорится в сообщении компании.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Сковорода стала блестеть как новая: сняли старый нагар нашатырем
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Доктор Мясников о том, какой стороной носить маску