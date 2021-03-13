AstraZeneca опять сообщила об уменьшении поставок вакцин в ЕС

Шведско-британское предприятие AstraZeneca снова сообщило об изменении объема поставок вакцин от коронавируса в страны Евросоюза.
"Несмотря на неотступную работу над увеличением поставок, AstraZeneca вынуждена с сожалением сообщить об уменьшении запланированного объема поставок вакцин Covid-19 Европейскому союзу", — говорится в сообщении компании.
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