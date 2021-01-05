Аптеки вступили в борьбу за право вакцинировать людей от коронавируса

"Хотя государство заявило, что вакцинация проходит через центры семейных врачей, мы не считаем это правильным. Чем больше звеньев здравоохранения будет задействовано, тем лучше мы сможем защитить людей, особенно, когда дело дойдет до вакцинации широких масс". — сказала руководитель Союза провизорских аптек Эстонии (Eesti Proviisorapteekide Liit — EPAL) Ли Роотслане.

В последние три года в аптеках проводят прививки против клещевого энцефалита и гриппа, только этой осенью в аптеках от гриппа было вакцинировано 14 000 человек.

По словам Роотслане, в аптеках есть необходимые условия: помещения, обеспечен доступ к соответствующей инфосистеме и т.п.

"Сейчас в эстонских аптеках есть около 50 кабинетов, где можно успешно проводить вакцинацию", — отметила провизор и напоминила, что государству неоднократно предлагалось привлечь аптеки и аптекарей к процессу вакцинации, но конкретного ответа не поступило.

EPAL считает, что аптекарь — это работник здравоохранения, обладающий необходимой выучкой для проведения вакцинации. Он зачастую знает своих клиентов лучше, чем семейный врач, так как к нему за советом обращаются чаще.

Ранее министр социальных дел Танель Кийк сказал изданию Forte.ee, что в Эстонии вакцинация примерно 1,3 млн человек ляжет, в основном, на семейных врачей.

"Когда к нам прибудут миллионы доз вакцин, то мы должны будем, естественно, гибко реагировать, но если мы говорим о ближайших месяцах, то конечно, будет действовать нынешняя система: через Департамент здоровья, больницы, учреждения здравоохранения и семейных врачей", — сказал министр социальных дел Танель Кийк, отвечая на сегодняшней пресс-конференции на вопрос издания Forte.ee.

"Всё это, конечно, лучше делать через систему семейных врачей, у нее есть длительный опыт, знание пациентов и их состояния, доступ к данным о здоровье и прямой контакт с Департаментом здоравоохранения", — отметил Кийк. "Делать это каким-то образом через аптеки было бы по тем же причинам сложнее".

В Эстонии к сегодняшнему дню вакцинированы только 0,17 процентов населения.