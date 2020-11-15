Аптекари призывают жителей Эстонии запастись лекарствами

Союз аптекарей Эстонии и Эстонская палата провизоров рекомендуют жителям Эстонии держать дома запас лекарств, которого хватит как минимум на две недели. Также следует заблаговременно продлить у врача рецепты.
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