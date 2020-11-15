15.11.2020, 10:04

Аптекари призывают жителей Эстонии запастись лекарствами


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Odavnevad ravimid
Odavnevad ravimidFoto: Andres Putting

Союз аптекарей Эстонии и Эстонская палата провизоров рекомендуют жителям Эстонии держать дома запас лекарств, которого хватит как минимум на две недели. Также следует заблаговременно продлить у врача рецепты.

Новость будет дополнена.

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