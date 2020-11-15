Аптекари призывают жителей Эстонии запастись лекарствами

Союз аптекарей Эстонии и Эстонская палата провизоров рекомендуют жителям Эстонии держать дома запас лекарств, которого хватит как минимум на две недели. Также следует заблаговременно продлить у врача рецепты.
Фармацевты призывают жителей Эстонии следовать трем принципам при посещении аптек во время кризиса, вызванного вирусом: своевременно обновлять рецепты, запастись временем при посещении аптеки и без особой необходимости не трогать продукцию, выставленную на витринах и прилавках.
"Сейчас тяжелые времена, и заболеть может каждый. Участились случаи, когда пациенты остаются без лекарства из-за отсутствия рецепта, в то время как домашние запасы закончились”, — отметила главный провизор союза аптекарей Кайди Сарв. ”Во избежание проблем следует попросить у врача новый рецепт сразу после того, как вы выкупили в аптеке предыдущий. Если домашних запасов хватит не более чем на две недели, то самое время обратиться к врачу”.
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