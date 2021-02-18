18.02.2021, 19:29

Анализ: подвижность жителей Эстонии возвращается к докризисному уровню


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Foto on illustreerivFoto: Tanel Meos

Собираемая Elisa статистика подвижности населения свидетельствует, что в последние месяцы эстоноземельцы проводят вне дома уже почти столько же времени, сколько они это делали перед началом коронакризиса. В последнюю неделю января 60% жителей Эстонии предпочитали сидеть дома – это всего на 4% больше по сравнению с февралем прошлого года.

Согласно статистическим данным Elisa о подвижности населения, в начавшемся году эстоноземельцы стали больше двигаться — наблюдается спад домоседства. Если в Рождество из дома редко выходило 67% жителей Эстонии, а в Новый год этот показатель достиг 70%, то к концу января таких людей было уже всего 60%.

”Хотя заболеваемость увеличилась в несколько раз с окончания осени, это мало повлияло на подвижность эстоноземельцев. В феврале прошлого года предпочитало находиться дома чуть больше половины населения — 56%. В ноябре же, когда начало резко возрастать количество заболевших, домоседов среди нас оказалось практически столько же — 57%. Сравнивая текущее положение дел с ситуацией годичной давности, мы видим, что лишь на 4% больше эстоноземельцев предпочитают сидеть дома”, пояснила телекоммуникационный менеджер Elisa Майлийз Плооманн.

По состоянию на конец января больше всего домоседов было в Ида-Вируском уезде, где сейчас отмечен и наиболее высокий уровень заболеваемости на 100 000 человек за последние 14 дней. Меньше всего оставались дома жители Тартуского уезда.

Где люди больше всего сидят дома:

  • Ида-Вируский уезд — 73%
  • Хийуский уезд — 71%
  • Ярваский уезд — 71%
  • Саареский уезд — 67%
  • Валгаский уезд — 66%

Этот показатель означает долю жителей, проводящих дома более 70% времени.

Как проводится анализ?

Результаты содержат понятие ”дома”, речь идет о ”проведенном дома времени”. Следует отметить, что местонахождение человека определяется лишь ориентировочно, в частности, согласно данным позиционирования ночью. ”Мы не можем точно знать, находится ли человек при этом именно в своем жилье”, пояснил исполнительный директор MindTitan Кристьян Янсонс. ”Соответственно мы смотрим, оставался ли человек в течение суток в одном месте или нет”.

Анализ анонимных данных о передвижениях абонентов является обыденным делом для операторов мобильной связи. ”Только таким образом мы можем обеспечить нормальное функционирование сети и доступность жизненно важных услуг там, где потребителям они действительно нужнее всего. На основании получаемых данных, среди прочего, мы планируем увеличение объема и расширение сети, а также измеряем пользовательский опыт”, сказала Майлийз Плооманн.

Источником являются данные только из сети Elisa, но можно предположить, что общая ситуация практически не отличается от получаемых результатов.

Являясь ответственным оператором, Elisa призывает всех выполнять рекомендации правительства и Департамента здоровья по предотвращению распространения коронавируса.

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