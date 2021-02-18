Анализ: подвижность жителей Эстонии возвращается к докризисному уровню

Согласно статистическим данным Elisa о подвижности населения, в начавшемся году эстоноземельцы стали больше двигаться — наблюдается спад домоседства. Если в Рождество из дома редко выходило 67% жителей Эстонии, а в Новый год этот показатель достиг 70%, то к концу января таких людей было уже всего 60%.

”Хотя заболеваемость увеличилась в несколько раз с окончания осени, это мало повлияло на подвижность эстоноземельцев. В феврале прошлого года предпочитало находиться дома чуть больше половины населения — 56%. В ноябре же, когда начало резко возрастать количество заболевших, домоседов среди нас оказалось практически столько же — 57%. Сравнивая текущее положение дел с ситуацией годичной давности, мы видим, что лишь на 4% больше эстоноземельцев предпочитают сидеть дома”, пояснила телекоммуникационный менеджер Elisa Майлийз Плооманн.

По состоянию на конец января больше всего домоседов было в Ида-Вируском уезде, где сейчас отмечен и наиболее высокий уровень заболеваемости на 100 000 человек за последние 14 дней. Меньше всего оставались дома жители Тартуского уезда.

Где люди больше всего сидят дома:

Ида-Вируский уезд — 73%

Хийуский уезд — 71%

Ярваский уезд — 71%

Саареский уезд — 67%

Валгаский уезд — 66%

Этот показатель означает долю жителей, проводящих дома более 70% времени.

Как проводится анализ?

Результаты содержат понятие ”дома”, речь идет о ”проведенном дома времени”. Следует отметить, что местонахождение человека определяется лишь ориентировочно, в частности, согласно данным позиционирования ночью. ”Мы не можем точно знать, находится ли человек при этом именно в своем жилье”, пояснил исполнительный директор MindTitan Кристьян Янсонс. ”Соответственно мы смотрим, оставался ли человек в течение суток в одном месте или нет”.

Анализ анонимных данных о передвижениях абонентов является обыденным делом для операторов мобильной связи. ”Только таким образом мы можем обеспечить нормальное функционирование сети и доступность жизненно важных услуг там, где потребителям они действительно нужнее всего. На основании получаемых данных, среди прочего, мы планируем увеличение объема и расширение сети, а также измеряем пользовательский опыт”, сказала Майлийз Плооманн.