Американская компания сообщила об успешных испытаниях вакцины против коронавируса. Что в ней особенного?

Действие вакцины при этом вызывало у многих испытуемых побочные эффекты, не вызывающие, впрочем, серьезных опасений. Текущие результаты проекта были опубликованы в New England Journal of Medicine. Сейчас компания объявила о переходе к завершающей фазе исследований.

Что показали результаты испытаний?

Еще в середине мая Moderna сообщала о первичных положительных результатах своей работы — тогда после инъекций вакцины восемь испытуемых выработали нейтрализующие антитела в концентрации, соответствующей той, что есть у тех, кто по-настоящему переболел коронавирусом. Исследование, впрочем, вызвало у многих экспертов нарекания, в частности, из-за малого числа людей, включенных в эксперимент. Это не помешало акциям компании взлететь до рекордных значений, а после последних новостей о новых успехах — вновь к ним вернуться. Сейчас рыночная капитализация Moderna составляет около 31 миллиарда долларов — впечатляющее значение для компании, которая не продала еще ни одного лекарства или вакцины.

Во второй фазе исследований количество испытуемых увеличилось до 45 человек. Это были взрослые добровольцы в возрасте от 18 до 55 лет, которые получали две инъекции вакцины с интервалом в 28 дней в трех разных дозировках (для этого они были разделены на три группы по 15 человек).

Стоит отметить, что более половины испытуемых жаловались на побочные эффекты: повышенную утомляемость, озноб, головную и мышечную боль, болезненные ощущения в зоне укола. После второй инъекции частота побочных эффектов возросла, в особенности у группы, получавшей самую высокую дозу вакцины. Это было ожидаемо, и хорошая новость заключается в том, что более серьезного побочного действия пока не замечено.

Какую вакцину делает Moderna?

Вакцина Moderna относится к довольно редкому и новому типу РНК-вакцин, то есть представляет собой не раствор ослабленных вирусов и не их белки, а чистый (хотя и адаптированный и искусственно созданный) генетический материал возбудителя — его РНК. Преимущество такого подхода в том, что он позволяет использовать одни и те же производственные мощности не только для вакцин, но и вообще для лечения самых разных заболеваний — как инфекционных, так и хронических (на основе не вирусных, а клеточных генов): достаточно задать нужную последовательность, и можно приступать к производству новой РНК. Такой подход напоминает ”печать” лекарства на универсальном ”РНК-принтере”. Именно поэтому Moderna смогла начать производство вакцины с огромной по традиционным меркам скоростью — первая фаза клинических испытаний началась всего через 66 дней после того, как был расшифрован первый геном возбудителя.