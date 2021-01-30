30.01.2021, 12:11

5 источников отравления, с которыми мы можем сталкиваться каждый день


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5 источников отравления, с которыми мы можем сталкиваться каждый день
Foto: Andres Putting

В последние годы семейные врачи обратили внимание на привычку населения заниматься самолечением, которое может привести к непредсказуемым последствиям, будь то токсичный MMS или другое псевдолекарство. И все же сегодня мы не будем углубляться в проблему народной медицины, а поговорим о тех продуктах, которые окружают нас в повседневной жизни, но о токсичности которых мы часто даже не подозреваем.

Все есть лекарство, и все есть яд — дело только в дозе. Это известное со Средневековья выражение принадлежит великому ученому Парацельсу. Философ, врач и алхимик, живший в Германии около 500 лет назад, стал основоположником токсикологии, и благодаря этому уже не одно поколение ученых занимается исследованием того, какое воздействие — положительное, отрицательное или нейтральное — оказывают те или иные химические вещества на организм человека. Без этих знаний невозможно представить современную медицину, не говоря уже о развитии вакцин.

Интоксикация может быть хронической и острой. В случае острой интоксикации признаки интоксикации проявляются очень быстро, хроническая интоксикация более коварна. Заметить такую интоксикацию бывает сложнее, поскольку она развивается в организме при попадании в него малых доз токсичных веществ в течение длительного периода. Хронические интоксикации можно наблюдать прежде всего в связи со следующими группами продуктов.

Свечи

В наши дни большинство свечей изготавливается из искусственных химикатов. Зачастую в их состав добавляются различные ароматизаторы, которые придают им запах роз, жасмина и так далее.

Еще в 2001 году ученые Агентства по охране окружающей среды США предупреждали, что свечи могут загрязнять воздух в помещениях. Из их исследования выяснилось, что ароматизированные парафиновые свечи выделяют больше копоти и органических соединений, и это связано с повышенным риском развития рака.

И все же последующие исследования показали, что количество химикатов, выделяемых одной свечой, относительно мало для того, чтобы причинить существенный вред здоровью человека. Риск увеличивается, если ароматические свечи жгут круглый год в редко проветриваемых помещениях. В таком случае загрязняющие вещества могут изнуряюще действовать на организм, обуславливая аллергию, астму и способствуя развитию рака.

Сколько свечей жечь и каким свечам отдавать предпочтение — выбор за покупателями. В любом случае при этом полезно соблюдать одну простую рекомендацию: после того, как в помещении горели свечи, откройте окна и проветрите помещение.

Если же для вас это важно, то знайте, что у парафиновых свечей есть более безопасные альтернативы — восковые свечи, которые в Эстонии предлагают многие крупные пчеловодческие хозяйства, а также свечи, которые изготавливаются из натурального соевого или кокосового воска.

Косметика

Крупным производителям косметики и средств гигиены сложно обойтись без парабенов. Эти химикаты можно найти в составе кремов для тела, дезодорантов, моющих средств и много где еще. Парабены — надежные консерванты, защищающие продукты от различных бактерий, грибов и прочих микроорганизмов.

Научный комитет по защите прав потребителей Европейского союза много лет изучает парабены, проводит различные испытания и отслеживает долговременный эффект. На основании результатов тестов, проведенных на животных, ученые пришли к выводу, что токсичность парабенов относительно низкая и они не обуславливают развития рака. В то же время ученые все-таки отмечают, что чрезмерное количество парабенов, которого в продуктах, тем не менее, как правило, не встречается, может обусловить риск расстройств эндокринной системы, поскольку парабены имитируют действие некоторых гормонов, например, эстрогена.

Чтобы защитить людей даже от минимальных рисков, Евросоюз установил максимальную норму для содержания парабенов в косметической продукции. Предельно допустимая концентрация парабенов на один килограмм работы составляет 8 граммов и верхний уровень парабенов в одном виде продукта составляет на 4 грамма на килограмм. Особенно внимательными нужно быть к содержанию парабенов, если продукт приобретен в третьих странах, где европейские и американские законы не действуют.

Товары, содержащие никотин

В мире насчитывается более миллиарда курильщиков. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно из-за болезней, связанных с курением, умирает 7 миллионов человек. У курящих людей вероятность развития рака легких почти в 20 раз больше, чем у некурящих. Курение ослабляет иммунитет, и его считают одним из основных факторов риска при заболеваниях сердца, заболеваниях дыхательных путей и других проблемах со здоровьем.

В результате курения сигарет и сжигания табака в окружающую среду выделяется более 4000 химических соединений. Несколько сотен из них считаются вредными для здоровья и около 40 являются признанными канцерогенами — веществами, обуславливающими рак или способствующими его развитию.

О токсичности сигарет и их вреде для здоровья курильщиков предупреждают надписи и холодящие кровь фотографии на пачках сигарет. Однако избавиться от никотиновой

зависимости не так просто, хоть все и согласны с тем, что отказ от курения — это лучший выход и самая большая польза для здоровья.

Уже более десятка лет производители находятся в поиске возможностей для сокращения вреда для здоровья потребителей: изделия из нагреваемого табака стали одним из результатов таких поисков. Исследования показали, что при нагревании табака выделяется достаточно никотина, хотя нормальная температура горения сигарет (около 800 градусов) при этом не достигается. При нагревании табака температура ниже (до 350 градусов), поэтому вместе с никотином выделяется меньше вредных веществ.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на основании данных исследований, предоставленных производителями, уже более трех лет исследует различия между изделиями из нагреваемого табака и обычными сигаретами. В этом году FDA разрешило производителям открыто заявлять, что системы нагревания табака выделяют меньше вредных химикатов, чем традиционные сигареты, и исследования показали, что полный переход от обычных сигарет к системам нагревания табака сокращает контакт с вредными или потенциально вредными химикатами. Тем не менее все организации здравоохранения предупреждают, что ни одно никотинсодержащее изделие нового поколения не является безопасным для здоровья и, употребляя их, люди подвергают себя риску.

Лекарственные растения

Лето — прекрасная пора для сбора лекарственных и пряных трав, например, тимьяна или перечной мяты. Если же вы пьете травяной чай по несколько раз в день в течение длительного периода, то ваш организм может перенасытиться веществами, содержащимися в растительных маслах. Если же это произойдет, то это может привести к различным аллергическим реакциям: покраснение лица, отек слизистой оболочки рта и головная боль — лишь некоторые из них.

Тимьян особенно богат на эфирные масла. Содержание тимола и других веществ в маслах небольшое, и от него не будет вреда, если употреблять тимьян ответственно — в виде приправы к блюдам или в виде чая. Горячий напиток обладает успокаивающим действием и помогает лечить кашель, а также воспаления дыхательных путей. Но тем, кто любит пить тимьянный чай, стоит прислушаться к рекомендациям провизоров: после употребления такого чая в течение семи дней делайте 3-дневный перерыв.

Даже перечная мята, чаи из которой уже давно ценятся в Эстонии, может вызвать проблемы со здоровьем. В мяте тоже содержится много эфирных масел, и если организм получает их с избытком, это может привести к расстройствам. Людям, страдающим гастроэзофагеальным рефлюксом и повышенной кислотностью желудка, следует употреблять перечную мяту с осторожностью. Содержащиеся в мяте вещества ослабляют сфинктер желудка и повышают кислотность. Аптекари советуют таким людям просто пить более слабый чай или наслаждаться напитком из смеси мяты и других лекарственных трав.

Вода

В позапрошлом году Департамент здоровья обнаружил в трех скважинах в волости Пейпсиээре мышьяк, и это привлекло внимание всей страны к качеству питьевой воды. Ежедневное, на протяжении многих лет, употребление питьевой воды с превышающим норму содержанием мышьяка повышает риск возникновения рака легких, мочевого пузыря и почек, также возрастает вероятность появления проблем с кожей.

Особое внимание качеству питьевой воды следует уделять семьям, которые пьют и используют для приготовления еды колодезную воду — хотя в Эстонии вода редко содержит мышьяк, зато она может содержать различные нитраты — азотные соединения, которые могут отрицательно воздействовать на организм.

В кишечнике человека нитраты превращаются в нитриты, которые обладают особой токсичностью для человеческого организма. Нитриты имеют свойство связываться с гемоглобином. Таким образом возникает соединение под названием метгемоглобин, которое больше не выполняет важнейшую функцию гемоглобина в организме, то есть не связывает кислород и не транспортирует его в ткани. В результате этого в организме начинает возникать дефицит кислорода — гипоксия. Человека могут мучить головные боли, слабость и тошнота.

Ученые предупреждают, что нитраты невозможно вывести кипячением воды. Поэтому, если вы не делали анализ своей колодезной воды, разумнее предпочитать ей магазинную воду. Даже если ваши родители и их родители годами пьют воду из этого колодца, это не значит, что их привычка полезна для здоровья — в конечном итоге и их может ждать интоксикация.

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