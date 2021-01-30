5 источников отравления, с которыми мы можем сталкиваться каждый день

Все есть лекарство, и все есть яд — дело только в дозе. Это известное со Средневековья выражение принадлежит великому ученому Парацельсу. Философ, врач и алхимик, живший в Германии около 500 лет назад, стал основоположником токсикологии, и благодаря этому уже не одно поколение ученых занимается исследованием того, какое воздействие — положительное, отрицательное или нейтральное — оказывают те или иные химические вещества на организм человека. Без этих знаний невозможно представить современную медицину, не говоря уже о развитии вакцин.

Интоксикация может быть хронической и острой. В случае острой интоксикации признаки интоксикации проявляются очень быстро, хроническая интоксикация более коварна. Заметить такую интоксикацию бывает сложнее, поскольку она развивается в организме при попадании в него малых доз токсичных веществ в течение длительного периода. Хронические интоксикации можно наблюдать прежде всего в связи со следующими группами продуктов.

Свечи

В наши дни большинство свечей изготавливается из искусственных химикатов. Зачастую в их состав добавляются различные ароматизаторы, которые придают им запах роз, жасмина и так далее.

Еще в 2001 году ученые Агентства по охране окружающей среды США предупреждали, что свечи могут загрязнять воздух в помещениях. Из их исследования выяснилось, что ароматизированные парафиновые свечи выделяют больше копоти и органических соединений, и это связано с повышенным риском развития рака.

И все же последующие исследования показали, что количество химикатов, выделяемых одной свечой, относительно мало для того, чтобы причинить существенный вред здоровью человека. Риск увеличивается, если ароматические свечи жгут круглый год в редко проветриваемых помещениях. В таком случае загрязняющие вещества могут изнуряюще действовать на организм, обуславливая аллергию, астму и способствуя развитию рака.

Сколько свечей жечь и каким свечам отдавать предпочтение — выбор за покупателями. В любом случае при этом полезно соблюдать одну простую рекомендацию: после того, как в помещении горели свечи, откройте окна и проветрите помещение.