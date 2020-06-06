103-летняя бабушка победила коронавирус и отметила это баночкой пива

Три недели назад, когда здоровье 103-летней женщины стало стремительно ухудшаться, ей был сделан тест на коронавирус, и она оказалась первым пациентом Массачусетского дома престарелых, у кого было зарегистрировано это заболевание, рассказала семья Стейны порталу Wicked Local.

Поскольку люди в возрасте 65 лет и старше находятся в группе риска и могут серьёзно пострадать от этого смертельного заболевания, еще в начале месяца семья Стейны готовилась к худшему и прощалась с пожилой родственницей. Но уже 13 мая, вопреки всем прогнозам, было официально подтверждено, что Стейна выздоровела.

”Мы действительно очень счастливы”, — поделилась радостью её внучка Шелли Ганн, а муж Шелли, Адам Ганн, добавил: ”Наша польская мега-бабуля официально победила коронавирус!”

Чтобы отпраздновать это событие, персонал дома престарелых предложил Стейне то, чего она не пробовала уже давно, — бутылочку светлого пива Bud.

”Она поднесла пиво к губам и произнесла: "Холодненькое. Люблю такое"”, — поделился с New York Post ее внук Девид Стейна.

Дженни Стейна, имеющая польско-американские корни и выросшая в западном Массачусетсе, всю свою жизнь любила угоститься этим прохлаждающим напитком в обеденный перерыв.

”Она бы сказала: "Когда летом на улице жара, просто необходимо пить холодное пиво", — продолжил Девид. — Вечером от неё можно было бы услышать что-то вроде "Я собираюсь глотнуть пивка". Она бы никогда не сказала: "Я хочу выпить пива". Она выпивала пару глотков и делала это, словно скрываясь”.

У Дженни Стейны, в 1992 году потерявшей мужа, с которым она прожила 52 года, большая семья, состоящая из двоих детей, троих внуков, четырёх правнуков и трех пра-правнуков. И после победы над коронавирусом у неё появилось чуть больше времени, которое она может провести вместе с ними.

”Не то чтобы я хотел ударяться в философию, но я бы сказал бабушке, что у Бога есть на неё планы, и он пока что не успел довести все до конца”, — так прокомментировал Девид борьбу Стейны с болезнью.

”Она прошла через все это, и, кажется, нам стало понятно, каковы его намерения, — продолжил он. — Дать людям проблеск надежды. Есть предположения, что коронавирус словно макгаффин — если ты уже получил его, всё закончится хорошо”.