10 причин, почему вакцину от Covid-19 удалось создать меньше чем за год

Об этом пишет в колонке для The Guardian профессор педиатрии в Бристольском центре детской вакцинации Адам Финн. Delfi коротко пересказывает основные причины, почему удалось так быстро разработать надежные прививки от Covid-19.

Планы действий на случай пандемии уже существовали

Задолго до кризиса Covid-19 было осознание того, что в ближайшие годы может произойти пандемия и были разработаны планы для того, чтобы взять её под контроль. Правительства и международные организации заранее объединили ресурсы. Кроме того, некоторые предприятия и академические организации работали над новыми технологиями, позволяющими создавать вакцины исходя из генетических кодов патогенов и тестировали их уже несколько лет.

Китай быстро идентифицировал новый вид коронавируса

Китайские ученые смогли быстро выяснить генетическую последовательность РНК вируса и сделали эту информацию публично доступной. Это запустило процесс производства вакцин. Современные технологии позволяют начать производство вакцины, имея на руках только нуклеотидную последовательность, а не образец вируса. Поэтому дизайн и производство вакцин может начаться очень быстро.

Ученые сразу получили финансирование

Разработчики вакцин сразу получили доступ к необходимому финансированию. Обычно получение денег на разработку вакцин занимает время. Ученый должен либо убедить агентства, предоставляющие гранты и благотворительные организации в том, что его идеи здравые, либо если речь идет о компании, то убедить собственных директоров и инвесторов. Из-за огромной цены пандемии для здравоохранения и экономики, спонсоры и организации смогли сразу поддержать подающие надежду предложения.

Клинические испытания были ускорены

Ученые ускорили процесс написания протоколов клинических испытаний и быстрее смогли получить разрешения, необходимые для начала испытаний. Обычно этот процесс очень медленный — комитеты по этике и регуляторы помещают запросы в длинную очередь. В этот раз исследователи работали больше и привлекли дополнительных сотрудников, а комитеты сделали их заявки приоритетом, вынося решение в течение суток. Все участники удвоили свои усилия.