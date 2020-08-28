Задержанный россиянин Крючков готовил кибератаку на бизнес Илона Маска

Задержанный ФБР российский хакер Егор Крючков готовил атаку на компьютерные сети компании Tesla Илона Маска. Серьезность атаки американский предприниматель подтвердил в своем Twitter в пятницу, 28 августа.

Tesla employee turns down $1 million, works with FBI, and helps thwart a planned cybersecurity attack on Giga Nevada https://t.co/PwIt7x35As — TESLARATI (@Teslarati) August 27, 2020

Таким образом он отреагировал на публикацию калифорнийской мультимедийной компании Teslarati, специализирующейся на освещении Tesla, Space X и других инновационных проектах Маска. В опубликованной на сайте Teslarati статье содержатся подробности криминальной истории.

Из публикации следует, что атака на компьютерные сети Tesla была серьезно подготовлена. Крючков и его группа нашли не являющегося гражданином США русскоговорящего сотрудника принадлежащего компании Tesla предприятия Gigafactory (завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. — Ред.) в Неваде, чье имя не разглашается. Известно только, что он имеет доступ к компьютерным сетям Tesla. Контакт был установлен в мессенджере WhatsApp 16 июля.

Крючков прилетел в США 28 июля по туристической визе. 31 июля он арендовал номер в Неваде. После безобидной совместной поездки на пикник на озеро Тахо, где Крючков всячески избегал возможности попасть на совместные фотографии, состоялась еще одна встреча, во время которой российский хакер предложил работнику Tesla до 1 млн долларов наличными или биткоинами. Тот, в свою очередь, должен был запустить предоставленную Крючковым вредоносную программу в компьютерные сети Tesla. Хакеры планировали похитить корпоративные данные и потребовать за них выкуп.

Общение с хакером — под контролем ФБР



Работник Tesla после этой встречи проинформировал о планах руководство компании и его дальнейшее общение с российским хакером проходило под контролем Федерального бюро расследований (ФБР). Как сообщается в публикации, к которой приложены документы ФБР, в результате была получена, в частности, информация, что именно Крючков и его подельники стоят за атакой на сети американской компании CWT Travel, которая в итоге выплатила злоумышленниками за похищенную информацию 4,5 млн долларов.