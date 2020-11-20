Забудьте про них навсегда: худшие пароли 2020 года

В сети появился список самых плохих паролей, которые выбирали пользователи в 2020 году — такое исследование каждый год публикует компания NordPass. Ненадежность секретных комбинаций определяется частотой их использования, а также простотой подбора для злоумышленников. Известно, что многие пользователи пренебрегают правилами цифровой гигиены и не только используют один и тот же пароль для всех своих аккаунтов, но и игнорируют процедуру его усложнения, выбирая самые очевидные варианты.

В этом году лидером антирейтинга NordPass стал ”123456”, который в этом году использовали свыше 2,5 млн раз.

На втором месте оказалась ”усложненная версия” первого варианта — ”123456789”, использованный почти миллион раз.

На третьей строчке расположился новичок рейтинга — ”picture1”. Остальные места в топ-10 заняли ”password”, ”12345678”, ”111111”, ”123123”, ”12345”, ”1234567890” и ”senha”. За исключением ”picture1” все пароли из первой десятки подбираются киберпреступниками менее, чем за 10 секунд, отмечает NordPass.

Сообщается, что люди также часто используют названия групп, фильмов и мультфильмов и других объектов поп-культуры в качестве паролей, однако такие комбинации тоже считаются небезопасными. При этом, как отмечают в NordPass, частое использование подобных паролей может сигнализировать о появлении конкретных трендов в обществе.

”В прошлом году на 184 месте оказался пароль ”onedirection”. В этом году он вовсе не попал в список. Это может быть вызвано тем, что группа потеряла свою популярность, так как ее участники начали сольную карьеру, а может быть фанаты группы стали более ответственными. В этом году гораздо более распространенными паролями стали ”pokemon” и ”blink-182” — мы полагаем, что популярность [аниме и группы] сейчас на подъеме”, — заявила порталу Motherboard официальный представитель NordPass Патриция Черняускайте.

Она также отметила, что в этом году ощущается влияние пандемии и перехода на удаленный режим работы и учебы.

”Мы обнаружили интересный тренд — среднестатистический пользователь теперь использует на 25% паролей больше, чем в начале этого года.