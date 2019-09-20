За год каждая десятая эстонская фирма столкнулась с проблемами безопасности в ИКТ

За последние 12 месяцев каждый третий интернет-пользователь в частном порядке бронировал через веб-сайт или мобильное приложение транспортную услугу (Bolt, Uber) и каждый четвертый — размещение(Airbnb.com). Если услугу размещения бронируют таким образом и мужчины, и женщины в равной степени, то транспортную услугу мужчины бронируют больше женщин — 34,9% и 30,5% соответственно. Товары или услуги приобретали через Интернет 75% пользователей, что на 7 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Заказы делали 77% пользующихся Интернетом женщин и 73% мужчин (годом ранее это показатель был 71% и 65% соответственно). Больше всего через Интернет заказывали путешествия и услуги размещения (70%), страховые полисы (66%) и билеты на концерты, в кино, театр и другие мероприятия (61%). Одежду, обувь и спортивные товары покупал каждый второй, а продукты питания и товары первой необходимости — каждый третий пользователь э-торговли.

В 2019 году на 15% предприятиях Эстонии работали специалисты, имеющие квалификацию в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что на 2% больше, чем годом ранее. Предприятий с ИКТ-специалистами больше в группе крупных предприятий, имеющих 250 и более работников.

При проведении исследования ”Инфотехнологии на предприятии” в этом году новой была тема безопасности ИКТ. Из результатов исследования выяснилось, что преобладающее большинство предприятий Эстонии соблюдает меры безопасности. Среди этих мер более всего применяется надежная аутентификация паролей, последние версии программного обеспечения, контроль доступа к сети и резервное копирование данных в отдельной среде. Менее распространенным был биометрический метод идентификации пользователя (по отпечаткам пальцев, голосу или распознаванию лица) — его использовали 7% предприятий.

Тема безопасности ИКТ является для предприятий важной и ею постоянно занимаются. Это подтверждается данными, что за последние два года более пятой части предприятий внедрили или усовершенствовали политику безопасности. Поводом к этому также послужили инциденты безопасности: за последний год не менее одного раза с ними сталкивались 9% предприятий. Больше всего инцидентов безопасности связано с ситуацией, когда услуги ИКТ были недоступны в связи с атаками или в результате атак программ-вымогателей. В меньшей степени предприятия сталкивались с уничтожением или повреждением данных, а также нанесении ущерба в виде утечки конфиденциальных данных. Однако преобладающая часть предприятий (91%) в течение последнего года с инцидентами безопасности не сталкивалась.

Большинство предприятий Эстонии имеет веб-сайт или страницу на веб-сайте головного предприятия, выполняющую в основном функцию ознакомления с продукцией или услугами. Четверть предприятий предлагает на сайте online-услугу заказа, бронирования или резервирования. Через веб-сайт продавала продукцию/услуги почти пятая часть эстонских предприятий. Наиболее распространенными были веб-продажи в оптовой и розничной торговле, а также в сфере размещения, питания, информации и связи. 18% предприятий, продающих в веб-среде свою продукцию или услуги, продвигали их на эстонском рынке, а для государств Европы это делали 8% предприятий. В 2018 году доля веб-продаж составила в доходе предприятий от продаж 7%.

Использование инфотехнологий жителями в возрасте 16–74 лет, домохозяйствами и предприятиями исследуют на основе согласованной методики статистические организации во всех государствах Европейского союза. Департамент статистики проводит такое исследование каждый год во II квартале. В период 2005–2013 гг. это исследование было частью исследования рабочей силы, а начиная с 2014 года — самостоятельное исследование. Использование инфотехнологий на предприятиях Департамент статистики исследует с 2001 года. В 2019 году в исследовании принимали участие 3400 предприятий, имеющих 10 и более работников.

Главным представителем общественного интереса к статистическим работам ”Инфотехнологии в домохозяйстве” и ”Инфотехнологии на предприятии” является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные для этих статистических работ.