YouTube ужесточил политику безопасности: чего теперь нельзя показывать и говорить?

Теперь будет удален контент, содержащий как явные, так и скрытые угрозы, а также видеозаписи, имитирующие насилие по отношению к человеку или содержащие выражения, предполагающие физическое насилие.

Кроме этого, вице-президент предупредил о том, что будет запрещен контент с намеренными оскорблениями кого-либо на основании расы, гендерной идентификации или сексуальной ориентации,пишет iz.ru.

В случае несоблюдения этих правил владельцу канала будут выноситься предупреждения, крайняя мера воздействия — полная блокировка YouTube-канала и его исключение из партнерской программы, что лишит нарушителей возможности заработка в видеохостинге.

В сообщении компании говорится также, что модерация будет введена и в отношении раздела комментариев, в частности, будет запущена опция, позволяющая владельцу канала просматривать комментарии до их публикации. При желании он сможет ее отключить.

Данные меры воздействия будут вводиться постепенно. Видеофайлы, в которых данные запреты нарушаются, могут быть удалены, но разместившие их каналы блокироваться пока не будут.