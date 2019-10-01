WhatsApp начал тестирование самоуничтожающихся сообщений
Мессенджер WhatsApp начал тестирование функции самоуничтожающихся сообщений, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Wabetainfo, специализирующийся на новостях об обновлениях приложений.
Мессенджер WhatsApp начал тестирование функции самоуничтожающихся сообщений, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Wabetainfo, специализирующийся на новостях об обновлениях приложений.
Функция появилась в новой версии приложения для Android, которая доступна для бета-тестирования. Пока там можно настроить две позиции таймера: сообщения будут удаляться либо через пять секунд, либо через один час.
В мессенджере Telegram функция самоуничтожающихся сообщений в секретных чатах доступна с 2013 года, в обычных — с 2017-го.
WhatsApp — один из наиболее популярных мессенджеров в мире. Число его пользователей превышает миллиард человек.
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