WhatsApp начал тестирование самоуничтожающихся сообщений

Функция появилась в новой версии приложения для Android, которая доступна для бета-тестирования. Пока там можно настроить две позиции таймера: сообщения будут удаляться либо через пять секунд, либо через один час.

В мессенджере Telegram функция самоуничтожающихся сообщений в секретных чатах доступна с 2013 года, в обычных — с 2017-го.

WhatsApp — один из наиболее популярных мессенджеров в мире. Число его пользователей превышает миллиард человек.