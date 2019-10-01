01.10.2019, 22:05

WhatsApp начал тестирование самоуничтожающихся сообщений


rus.delfi.ee
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WhatsApp начал тестирование самоуничтожающихся сообщений
Nutitelefonide jalajälg on suurGian Cescon / Unsplash

Мессенджер WhatsApp начал тестирование функции самоуничтожающихся сообщений, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Wabetainfo, специализирующийся на новостях об обновлениях приложений.

Функция появилась в новой версии приложения для Android, которая доступна для бета-тестирования. Пока там можно настроить две позиции таймера: сообщения будут удаляться либо через пять секунд, либо через один час.

В мессенджере Telegram функция самоуничтожающихся сообщений в секретных чатах доступна с 2013 года, в обычных — с 2017-го.

WhatsApp — один из наиболее популярных мессенджеров в мире. Число его пользователей превышает миллиард человек.

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